A ala saudosa de Salazar no Parlamento

Três meses depois de o partido se apropriar da tríade do Estado Novo “Deus, Pátria e Família” no congresso de Viseu, onde também houve espaço para louvores à ditadura por parte de militantes e de Pedro Arroja, mandatário nacional para as legislativas, agora foram eleitos deputados com elogios a Salazar no currículo. A começar pelo líder parlamentar, Pedro Pinto: “Está um antropólogo brasileiro (cá não deve haver disso), que já disse que ‘o povo português é racista’, a ‘polícia portuguesa é racista’… Pergunto, se fossemos realmente racistas este indivíduo poderia estar a falar num canal português e estatal e a agredir os portugueses desta maneira? Ai Salazar, Salazar…”, escreveu no seu Facebook, a 29 de agosto de 2014.



Não foi a única vez. Dois anos antes, dava vivas a Salazar após criticar o então líder do Executivo, Pedro Passos Coelho. “Um segurança do nosso primeiro-ministro deu uma chapada ao repórter de imagem da TVI, porque lhe estava a filmar a cara, quando ele levava pelo braço um aluno que assobiou a PP Coelho – e ninguém diz nada”, começou. “Vergonha de política e de políticos. E eu que sou (ou era) daqueles que gostava de política e ainda perco tempo a ver debates no parlamento. Não posso escrever muito, porque senão os seguranças do nosso 1º ainda vêm à minha procura! Viva Salazar! Viva Portugal!”, concluiu, no dia 27 de setembro de 2012.



À SÁBADO, Pedro Pinto garante que as menções a Salazar “foram apenas forças de expressão”. “Não sou saudosista, até porque já nasci depois do 25 de Abril de 1974”, acrescenta o líder parlamentar. Já o deputado Pedro Pessanha não respondeu às questões da SÁBADO. Pessanha, além de colocar um retrato de Salazar como sua fotografia de perfil de Facebook, também partilhou “para reflexão”, como o próprio escreveu, uma publicação de uma página chamada União Nacional (como o partido único do Estado Novo). No post, defende-se que a ditadura de Salazar fez evoluir o País a um passo mais acelerado do que o atual regime. E conclui: “Apetece-me dizer volta, Salazar, que estás perdoado! Mas há aqui um pequeno-grande pormenor: perdoar de quê? Tenho dito. A bem da Nação.”



No passado e noutro partido, este tipo de situação teve outras consequências. Em 2020, o Expresso noticiou declarações do então dirigente centrista Abel Matos em que chamava a Aristides Sousa Mendes, que emitiu milhares de vistos para judeus durante a II Guerra Mundial, “agiota de judeus”. Fazia também odes a Salazar e qualificava a PIDE como “uma das melhores polícias do mundo”. Nove dias depois, a Comissão Executiva do CDS reuniu-se e confirmou que o dirigente centrista renunciou para evitar confusões com “a tradição política” do partido.