PR espera "devida investigação e punição" à morte de GNR no Guadiana

Marcelo Rebelo de Sousa salientou o "grande serviço ao País" prestado pelo militar morto.
O Presidente da República disse esta terça-feira já ter apresentado o pesar "de todos os portugueses" à família do militar da GNR que morreu na segunda-feira numa circunstância que espera "seja objeto de devida investigação e punição".
Marcelo Rebelo de Sousa espera investigação da morte de militar da GNR no GuadianaJOAO PEDRO DOMINGOS/ /Medialivre
Em declarações aos jornalistas, à margem de uma vista a uma escola básica em Vila Verde, no distrito de Braga, Marcelo Rebelo de Sousa salientou o "grande serviço ao País" prestado pelo militar morto.
"Eu já apresentei o pesar de todos os português à viúva pela morte do seu marido, Pedro Mana e Silva, e testemunhei a gratidão por mais um grande serviço prestado. Tinha uma carreira bem conhecida, era muito querido da corporação, mas é um serviço que presta ao país", afirmou o chefe de Estado.
Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, a morte daquele militar "é uma situação dolorosa, lamentável e que se espera que seja objeto de devida investigação e punição".
O chefe de Estado adiantou ainda esta morte o afeta pessoalmente e destacou o papel da GNR na defesa das fronteiras nacionais: "[ao pesar dos portugueses] aí se junta um pesar pessoal porque eu conhecia bem a família, éramos próximos em Monte Gordo", disse, referindo-se à localidade algarvia onde costuma passar períodos de férias.
"Mas o mais importante é o pesar do país, num ato criminoso, grave, muito grave, e em que mais uma vez a Guarda Nacional Republicana mostrou como é fundamental para a defesa das fronteiras de Portugal e para garantir a ordem e a segurança pública do pais", salientou.
Um militar da GNR morreu e três ficaram feridos na segunda-feira à noite, após a embarcação em que seguiam ter sido abalroada por uma lancha de alta velocidade que tinha sido detetada no rio Guadiana, que a guarda suspeita que esteja relacionada com tráfico de droga.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Cliques e emoções substituíram rigor e independência. Talvez o legado de Pinto Balsemão possa lembrar que ética, critério e responsabilidade são os alicerces de uma sociedade sustentável e de uma esfera pública saudável.
André Ventura disse finalmente aquilo que há tanto tempo ansiava: “Não era preciso um Salazar, eram precisos três para pôr o país em ordem”. Resta saber se esse salazarista conhece a fábula da rã que queria ser grande como um boi.