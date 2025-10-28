Sábado – Pense por si

GNR morre depois de embarcação ser abalroada por lancha presumivelmente ligada ao tráfico de droga

Outros três militares da GNR ficaram feridos. No local estiveram 35 operacionais, com o apoio de 14 veículos.

Um militar Guarda Nacional Republicana (GNR) morreu e três ficaram feridos, na segunda-feira à noite, após uma colisão entre uma embarcação da guarda e uma civil no rio Guadiana, disse à agência Lusa fonte da proteção civil. A lancha rápida está presumivelmente relacionada com tráfico de droga, disse à Lusa fonte da Guarda.

Todas as vítimas são militares da GNR, de acordo com fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

"O alerta para a colisão foi dado às 23:21, desconhecendo-se mais pormenores sobre o acidente que ocorreu no Guadiana, em Alcoutim, no distrito de Faro", indicou fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve. "Dadas as características da embarcação de alta velocidade, presume-se que esteja ligada ao tráfico de droga", adiantou a fonte da GNR.

No local estiveram 35 operacionais, com o apoio de 14 veículos.

Após o embate, a lancha de alta velocidade foi encontrada a arder a duas milhas (quase quatro quilómetros) do local onde ocorreu o acidente no rio Guadiana, ao largo de Alcoutim, tendo os ocupantes fugido, segundo a fonte.

