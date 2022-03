Portugal oferece asilo à família de Ihor Homeniuk

A mulher e os dois filhos menores de Ihor Homeniuk podem vir viver para Portugal, depois de o Governo ter aprovado o seu pedido de asilo interposto devido à invasão russa da Ucrânia. A notícia é avançada pela CNN Portugal, que adianta que a família vive em Lviv.





O Ministério da Administração Interna (MAI) contactou o advogado da família, José Gaspar Schwalbach.Ihor Homeniuk é o cidadão ucraniano morto em março de 2020 no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Segundo a acusação do Ministério Público no julgamento em primeira instância, Ihor Homeniuk morreu por asfixia lenta, após agressões a pontapé e com bastão perpetradas por inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que causaram ao cidadão ucraniano a fratura de oito costelas. Deixaram-no algemado com as mãos atrás das costas e de barriga para baixo, com dificuldade em respirar durante largo tempo, o que terá causado paragem cardiorrespiratória.Com Lusa