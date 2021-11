Ministério Público considera excessiva indemnização pela morte de Ihor Homeniuk

Na primeira audiência em tribunal para decidir os recursos dos três inspetores do SEF condenados pela morte do ucraniano Ihor Homeniuk nas instalações do aeroporto, o procurador do Ministério Público lamentou o valor da indemnização paga à família do cidadão - a mulher e dois filhos menores. "A dar tanto dinheiro por uma indemnização, o Estado vai à falência em pouco tempo", cita do DN.