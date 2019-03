O Governo está a preparar uma operação de resgate a mulheres e crianças com ascendência portuguesa e que estão em campos de detenção para combatentes do Daesh.

O Governo português está a preparar, com as famílias de ex-combatentes do auto-proclamado Estado Islâmico, o regresso de crianças e mulheres portuguesas que se encontram nos campos de detenção para jiadistas na Síria.



A mãe de uma destas mulheres garantiu ao jornal Expresso que tinha estado no Ministério dos Negócios Estrangeiros e que este organismo estava a trabalhar para trazer a sua filha que está detida há mais de um ano na Síria.



Em resposta ao semanário, o MNE confirmou a existência de "contactos com familiares das pessoas em causa, e o trabalho que realiza no sentido de procurar compatibilizar os dois objetivos que desde sempre presidiram ao nosso trabalho: a defesa da segurança nacional e a proteção de concidadãos em situação vulnerável".



O repatriamento contará com a ajuda de organizações internacionais, mal haja luz verde do Estado português. Os serviços de informação nacionais já mostraram o seu apoio ao regresso destas mulheres e crianças. "Estas crianças merecem ser objeto de um apoio especial em termos de reintegração. E nada melhor do que voltar à escola, de poder brincar com outros colegas ou simplesmente de voltar a sorrir", afirmou a secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, a embaixadora Graça Mira Gomes, num seminário realizado no último dia 11, em Lisboa e citado pelo semanário.



De acordo com as informações recolhidas pelas autoridades nacionais, há três mulheres e cerca de 20 crianças portuguesas ou luso-descendentes em três campos de detenção: Roj, Ain Hissa e Al Hol. Muitos dos pais destas crianças, que lhes deram ascendência portuguesa, já morreram ou foram transferidos para outras prisões. As mães têm diversas nacionailidades. De acordo com o jornal Expresso são inglesas, bósnias, indonésias, entre outros. De momento é desconhecido o paradeiro de três combatentes portugueses, não havendo confirmação se estarão vivos ou mortos.