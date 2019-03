Relatório Anual de Segurança Interna mostra 47.690 condutores viram ser-lhes retirados pontos da carta de condução e 182 ficaram mesmo sem carta.

As infrações ao código da estrada levaram a que, em 2018, 182 condutores ficassem sem a carta de condução. Este número é quase três vezes maiores do que o de 2017, em que foram apreendidas apenas 64 cartas.



Os dados constam do último Relatório Anual de Segurança Interna, entregue esta sexta-feira no Parlamento e citado pelo jornal Público. De acordo com este relatório, parece ficar provado aquilo que tinha sido sugerido: que o novo sistema de cartas de condução por pontos é um sistema mais propenso à perda do documento de condução.



Este número superior de cassações pode dever-se ao facto de no antigo regime só contavam as contra-ordenações graves e muito graves e agora contam também os crimes rodoviários. Estes agora contam para descontar metade dos 12 pontos que todos os condutores receberam quando o sistema entrou em vigor.



Segundo dados do Governo, nos seis anos anteriores ao lançamento do novo sistema por pontos só tinham sido cassadas 35 cartas.



E este sistema vai continuar a levar à apreensão de carta, já que os condutores continuam a perder pontos da carta. Só em 2018 47.690 condutores foram sancionados com a subtração de pontos, mais 266% do que os 17.925 que sofreram este tipo de sanção em 2017.