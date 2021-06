A associação Transparência e Integridade denuncia a "porta giratória" que é prova da "captura do poder judicial pelos interesses políticos".

Portas giratórias: Há 16 magistrados no ativo em ministérios. Desde 2015 já 23 passaram pelo Governo

De acordo com a "pesquisa simples" realizada pela Transparência e Integridade, o braço português da Transparency International, uma rede internacional contra a corrupção, desde novembro de 2015 foram encontradas 23 nomeações de magistrados para os cargos de Ministros, Secretários de Estado, chefes de gabinete, adjuntos ou diretor-geral. No ativo estão, atualmente, 16 magistrados a desempenhar funções em três ministérios.

No curto relatório apresentado pela Transparência e Integridade, o ministério da Justiça, liderado por Francisca Van Dunem, nomeou 20 magistrados. Já o Ministério da Defesa nomeou um e a Administração Interna os restantes dois. Atualmente encontram-se no ativo 16 magistrados a trabalhar nestes três Ministérios do Governo.

Uma parte significativa dos nomeados (oito dos 23) foi escolhido para o cargo de adjunto de um ministério, para diretor geral ou chefe de gabinete foram nomeados também oito (quatro para cada cargo) e três para secretários de Estado. Foi ainda nomeada para ministra Francisca Van Dunem, que ocupa o cargo desde 2015, quando o Partido Socialista de António Costa formou Governo.