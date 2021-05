Tribunal de Contas: o tribunal temido, mas amigo

"Levar em linha de conta é uma expressão que terá tido origem no Tribunal de Contas", explica José Tavares à SÁBADO, no nono e último andar da sede do tribunal, em Lisboa. Os políticos de outras eras enfiavam numa linha os documentos relevantes para a prestação de contas, linha com que os cosiam num caderno.



"Levar em linha de conta é ter atenção ao relevante. Bonito, não é?", pergunta o Presidente do Tribunal de Contas (TdC), em tom professoral. Ao seu lado está o diretor de informática do tribunal que, daí a pouco, falará sobre os avanços no uso da inteligência artificial para detetar padrões suspeitos nos concursos públicos – é a linha das contas a mudar.

A história da linha serviu para José Tavares ilustrar a influência perene que o TdC, que este ano faz 632 anos, comanda no país. A missão é simples: "onde houver um cêntimo público o tribunal pode fiscalizar", diz. Na prática, isto implica receber entre três e quatro mil contratos por ano para conceder o chamado visto prévio – sem o qual a esmagadora maioria das obras públicas, por exemplo, não pode avançar – e auditar 6.500 entidades.