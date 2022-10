Paz Ferreira fez negócios públicos de €1,1 milhões enquanto Van Dunem foi ministra

A antiga ministra da Justiça Francisca Van Dunem, casada com o jurista Eduardo Paz Ferreira, afirmou que o marido "perdeu uma fortuna" com a sua passagem pelo Governo - que considerou "uma tragédia" do "ponto de vista económico". Van Dunem foi ministra entre 2015 e 2022. Ao longo desses sete anos, Paz Ferreira assinou contratos com entidades públicas no valor de 1,16 milhões de euros.