PJ procura rasto de fortunas dos oligarcas russos em Portugal

A Polícia Judiciária (PJ) está a dar apoio na identificação e localização de eventuais bens dos oligarcas russos em Portugal. As diligências da PJ destinam-se a permitir que as entidades administrativas do Estado português possam, no âmbito das sanções aplicadas pela União Europeia (UE) à Rússia, apreender os eventuais bens que os oligarcas russos tenham em território nacional. A apreensão incidirá sobre contas bancárias, imóveis, automóveis, motos, iates e participações sociais em empresas.







Igor Sechin, Alisher Usmanov, Nikolay Tokarev e Petr Aven Reuters

