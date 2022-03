Quem são os alvos das sanções da UE à Rússia?

A União Europeia anunciou na segunda-feira novas sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia e acrescentou 26 pessoas à sua "lista negra". Alguns são oligarcas russos, outros são próximos de Vladimir Putin, há ainda militares envolvidos em manobras contra a Ucrânia, jornalistas pró-russos e ainda quem tenha trabalhado para o presidente russo - e agora seja oligarca. Ao todo, são agora 680 indivíduos e 53 as entidades cujos bens em Estados-membro da UE estão congelados, além de terem restrições nas viagens para países da União Europeia.



Entre eles está Igor Sechin, CEO da Rosneft, a empresa estatal e uma das maiores do mundo no setor da produção de petróleo. Um dos mais próximos conselheiros e amigo pessoal de Vladimir Putin, é das poucas pessoas a ter estado em contacto com o presidente russo nos últimos dias, sendo considerado um dos membros mais poderosos da elite oligarca de Moscovo.



Trabalhou com Putin na autarquia de São Petersburgo nos anos 90 e a sua lealdade levou-o a adjunto do presidente em 1999 e depois a primeiro-ministro adjunto em 2008, quando Putin trocou de cargos. Em 2012, o Kremlin entregou-lhe a liderança da Rosneft, sendo um dos milionários russos que mais ganhou com as nomeações de Putin de amigos para cargos importantes.