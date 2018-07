Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT) contra o grupo de motards.



Três históricos membros dos Hells Angels, dos quais dois são fundadores, foram alvos da Polícia Judiciária na megaoperação desta quarta-feira dacontra o grupo de motards.

no Tribunal Criminal de Lisboa, em Monsanto, pelo assassinato do cidadão cabo-verdiano Alcindo Monteiro, em 10 de Junho de 1995. Dos 11 arguidos responsáveis pelo homicídio e numerosas ofensas corporais com dolo de perigo para outras vítimas, Nuno Monteiro foi condenado a 18 anos de prisão. Ao que a SÁBADO apurou, actualmente pertencia ao grupo Portugal Primeiro, ligado ao Partido Nacional Renovador (PNR).



Na sequência desta operação, os detidos irão ser presentes a partir desta quinta-feira "a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação", revela o Ministério Público.



Recorde-se que, para esta operação, a PJ colocou no terreno mais de 200 inspectores com mandados, 55 de detenção e 80 de buscas. Foram suspeitas de associação criminosa e ofensas à integridade física que motivaram estas buscas, apurou a SÁBADO. A operação da PJ foi desencadeada após alguma informações que davam conta de uma escalada de violência entre os dois grupos de motards, os Hells Angels e os Red & Gold, liderado por Mário Machado, antigo dirigente de extrema-direita e candidato à liderança da Juveleo.



Em Março deste ano, recorde-se, uma rixa entre dois grupos rivais de motards dentro de um restaurante no Prior Velho fez seis feridos, dos quais três pessoas estão gravemente feridas. Os desacatos terão acontecido devido a uma velha rivalidade entre motards.



Na altura, os Hells Angels terão atacado os Red & Gold, grupo de motards de Mário Machado. Ora, os Red & Gold são um grupo "irmão" do clube internacional Los Bandidos, que, desde a sua fundação em 1966, tornaram-se arqui-inimigos dos Hells Angels.





