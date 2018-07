A Polícia Judiciária desencadeou esta quarta-feira uma operação contra os grupos de motards Hells Angels, colocando no terreno mais de 200 inspectores com mandados, 55 de detenções e 80 de buscas. Para Mário Machado, do grupo rival Red & Gold, esta operação das autoridades é "natural": "Eles são um grupo marginal"."Eles são um grupo marginal que nada tem que ver com a extrema-direita", disse àO antigo dirigente da Frente Nacional frisou que a comunidade "já estava à espera" destas buscas, pois os Hells Angels estão, além das ofensas à integridade física, associados a "tráfico de armas, droga e viciação de motos".Ao que aapurou, a operação da PJ foi desencadeada após alguma informações que davam conta de uma escalada de violência entre os dois grupos de motards, os Hells Angels e os Red & Gold, liderado por Mário Machado, antigo dirigente de extrema-direita preso durante 10 anos por discriminação racial, coação agravada, posse ilegal de arma e ofensa à integridade física qualificada e tentativa de extorsão.Em Março deste ano, recorde-se, uma rixa entre dois grupos rivais de motards dentro de um restaurante no Prior Velho fez seis feridos, dos quais três pessoas estão gravemente feridas. Os desacatos terão acontecido devido a uma velha rivalidade entre motards.Na altura, os Hells Angels terão atacado os Red & Gold, grupo de motards de Mário Machado. Ora, os Red & Gold são um grupo "irmão" do clube internacional Los Bandidos, que, desde a sua fundação em 1966, tornaram-se arqui-inimigos dos Hells Angels.