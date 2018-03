Os agressores que invadiram este sábado à tarde o restaurante "Brasa do Prior", onde estava reunido o grupo de motard de Mário Machado, são de cinco países do norte da Europa.

Uma rixa entre dois grupos rivais de motards dentro de um restaurante no Prior Velho fez seis feridos, três dos quais gravemente. Tal como a SÁBADO avançou, o ataque terá sido feito por cerca de 20 membros dos Hells Angels contra os Red & Gold, grupo de motards de Mário Machado ligados ao clube internacional Los Bandidos. Segundo o jornal Expresso esta segunda-feira, os fugitivos são de Portugal e do norte da Europa.



Os agressores que invadiram este sábado à tarde o restaurante "Brasa do Prior", onde estava reunido o grupo de motard de Mário Machado e alguns membros alemães dos Los Bandidos, são de cinco países do norte da Europa. Tal como a edição do Correio da Manhã desta segunda-feira refere, também há suspeitos de Lisboa e Algarve, todos eles são procurados pela Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da PJ, que investiga o caso.