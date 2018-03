Os Hells Angels terão atacado os Red & Gold, grupo de motards de Mário Machado, num restaurante no Prior Velho. Agora, o antigo dirigente da Frente Nacional diz que "nesta festa", os jornalistas "vão ter muito para falar no futuro"."Agora vamos para intervalo. Nesta festa, vocês com certeza vão ter muito para falar no futuro", disse Mário Machado aos jornalistas.Ao sair, dirigiu-se para o meio da estrada e acabou por se virar para mostrar o casaco que envergava, do grupo Red & Gold. Ora, tal como a SÁBADO avançou , os Red & Gold são um grupo "irmão" do clube internacional Los Bandidos, que, desde a sua fundação em 1966, tornaram-se arqui-inimigos dos Hells Angels.