Os membros do grupo Hells Angels detidos durante a operação da Polícia Judiciária (PJ) na passada quarta-feira foram identificados por câmaras de vigilância, escutas, localização celular e portagens, além das vigilâncias dos agentes da PJ. A SÁBADO apurou que os motards que participaram na rixa num restaurante em Loures há cerca de quatro meses começaram a preparar as agressões pelo menos uma semana antes dos incidentes que ocorreram no sábado, dia 24 de Março.



Os membros dos chapters ou club houses (filiais) no Porto, Cascais, Lisboa, Setúbal e Loulé organizaram o transporte e deslocação de cerca de 80 membros para a capital quase sempre sem contactos telefónicos, marcando encontros e reuniões nos cinco locais, como forma de evitar a intercepção das autoridades. Em escutas a que a SÁBADO teve acesso, o líder máximo dos Hells Angels Portugal, o sueco Michael Anderssom, telefonou a um conterrâneo a convidá-lo para vir ao nosso país referindo que estavam a ter problemas por causa um elemento (alegadamente referindo-se ao militante nacionalista Mário Machado) ter tentado fazer um clube rival. O sueco conclui que reuniram uma centena de rapazes para tratar do assunto.



PJ investiga desde 2017

Este processo da PJ decorre desde o início de 2017, pelo que estavam em curso vários expedientes de investigação, como vigilâncias e escutas telefónicas. Mas parte das provas reunidas passam pelas imagens de videovigilância recolhidas no restaurante onde foram agredidos os membros dos Red & Gold liderados por Mário Machado, que poderiam vir a tornar-se "Bandidos" (com o nome Alcatraz), um grupo arqui-rival dos Hells Angels. Além destas imagens, os motards foram também identificados nos postos de abastecimento das estradas de acesso a Lisboa tais como Quarteira, Loulé, Cascais e Aljustrel, e ainda nas câmaras do aeroporto de Lisboa, por onde chegaram alguns dos membros. Segundo as investigações, além destas agressões, os motards preparavam-se para novos confrontos que poderiam vir a acontecer na concentração de Faro marcada para a próxima semana. Uma das razões que levou a PJ a actuar antes do encontro.



Nas buscas efectuadas por cerca de 440 agentes da Judiciária, a maior operação de sempre da polícia – apenas com a ajuda de alguns cães da GNR –, nas cinco filiais de norte a sul, residências e outros locais, a polícia encontrou, além de estupefacientes e algum dinheiro, pistolas, revólveres, facas, documentos, sabres, bastões, machados, punhais, algemas, barras de ferro, petardos, martelos, tazers, gorros, máscaras, aerossóis, munições, soqueiras, um bloqueador de telemóveis, telemóveis, documentos, material informático e apetrechos relacionados com o motoclube Hells Angels.



Coletes recuperados

Na altura das agressões em Loures, os suspeitos levaram consigo dois coletes dos Bandidos de dois convidados que residem na Alemanha, o que é considerado uma das maiores desonras em disputas de gangs motards rivais. Um desses convidados, um português imigrante na Alemanha tem uma das maiores "patentes" mundiais dos Bandidos, o que lhe permite ser recebido como líder pelos membros do seu clube em todo o mundo. Ao que a SÁBADO apurou estes coletes terão sido entregues pelos membros dos Hells Angels em Espanha aos seus rivais Bandidos, aparentemente como forma de apaziguar os ânimos. Um informação sem confirmação vinculada por um dos detidos fora dos interrogatórios judiciais.



Os 58 arguidos (há um arguido preso na Alemanha) do processo foram todos identificados esta noite pelo Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, numa maratona judicial que terminou cerca das 6h30 da manhã. As inquirições decorrem desde as 15 da tarde, devem prolongar-se até às 20 horas e continuar amanhã. Porém, nenhum dos suspeitos deverá prestar qualquer declaração, uma vez que o código de honra do gang não permite que os seus membros falem com as autoridades, sob pena de expulsão. Os detidos deverão apenas responder às perguntas sobre a sua condição social e profissional.



Entretanto durante a madrugada reinou alguma confusão sobre quem eram os advogados escolhidos para a defesa. Juristas de cada um dos cinco club house dos Hells Angels, outros requisitados pelas famílias, ao ponto de estarem presentes vários advogados supostamente a representarem o mesmo detido. O ambiente entre os suspeitos era de alguma descontracção e resignação sobre a provável prisão preventiva, e todos encararam a possibilidade com serenidade e até algum regozijo, algo desconcertante para quem assistiu aos comentários.



No processo, os detidos estão associados a uma estrutura vertical organizada cujos seus membros têm diferentes competências. Segundo os investigadores, em cada Chapter, há um presidente, vice-presidentes, secretário/tesoureiro, Sargento de Armas, Capitão de estrada e membro full colour. Os aspirantes a membros são designados por propects e hang arroud.



Os detidos estão indiciados pelos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado na forma tentada, roubo, ofensas à integridade física graves e qualificadas, detenção de armas proibidas e tráfico de estupefacientes.