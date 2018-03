A carregar o vídeo ...

Quando a PSP chegou ao local, os agressores já tinham fugido. De acordo com a CMTV, a PJ ainda se encontra no local.



Recorde-se que Mário Machado cumpriu quase 10 anos de prisão por discriminação racial, coação agravada, posse ilegal de arma e ofensa à integridade física qualificada e tentativa de extorsão. Desde que saiu da prisão em liberdade condicional, em Maio de 2017, esta não é a primeira vez que o antigo dirigente da Frente Nacional está envolvido num incidente: c inco meses após sair da prisão em liberdade condicional, Mário Machado foi detido na Suécia, onde ia s er orador num eventos ultranacionalista.



Hells Angels vs Los Bandidos: uma velha (e sangrenta) rivalidade



"Cut one, we all bleed" ("Corta um, todos sangram", em tradução livre). Esse é o lema dos Los Bandidos, grupo de motards criado em 1966 em San Antonio, Texas. Segundo o The Washington Post, os governo norte-americano considera o grupo um dos Big Four MC (Quatro Grandes Clubes de Motards, tradução livre), ao lado dos Pagans, Hells Angels e Outlaws.



Segundo números do Departamento da Justiça norte-americano em 2015, os Bandidos têm presença em mais de 13 países, tendo mais de 2500 membros por todo o mundo. Nos Estados Unidos, estão sediados em San Leon, no Texas, e são especializados em contrabando de droga na fronteira dos EUA e México. Em Portugal, é representado pelo grupo Red and Gold.



Além de serem o segundo maior grupo organizado do mundo, os Bandidos têm uma rivalidade sangrenta com os Hells Angels, um dos mais conhecidos clubes de motards do mundo - que até chegou à Europa. Entre 1994 e 1997, por toda a Escandinávia, os Bandidos e os Hells Angels começaram a "Grande Guerra Nórdica dos Motards". Durante esse período, pelo menos 12 motards morreram, e dezenas ficaram feridos, após vários confrontos violentos na Dinamarca, Suécia e Filância entre membros dos gangs.



Os Los Bandidos até já são considerados ilegais em alguns países da Europa. Em Dezembro de 2017, a Justiça holandesa baniu o grupo, considerando-o um perigo público.



Segundo um tribunal de Utrecht, "é necessário banir o grupo para proteger a sociedade". "Esta clube tem uma cultura de encorajar a violência", considerou. "Os Los Bandidos caracterizam-se como 'sem lei' e usam slogans violentos", concretizou.



Os Los Bandidos não são os únicos a serem banidos na Europa. Em Maio de 2012, o Senado de Berlim decretou a proibição do grupo de motards Hells Angels, por suspeitas de ligação ao crime organizado. As suspeitas contra os Hells Angels estão relacionadas com tráfico de droga, proxenetismo, tráfico de seres humanos, posse ilegal de armas e graves ofensas corporais, o que levou a justiça berlinense a autorizar o requerimento de proibição apresentado pelo senador democrata-cristão.

Os desacatos ocorreram pelas 12h43 deste sábado, após 20 motards entrarem no restaurante. Segundo a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, os dois grupos rivais de motards entraram em confrontos dentro de um restaurante, tendo utilizado facas, paus e outros objectos. Ficaram seis feridos, dos quais três gravemente feridas, depois de serem alvo de agressões com arma branca.