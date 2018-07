Os detidos irão ser presentes a partir desta quinta-feira "a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação"

A Procuradoria-Geral da República confirmou as buscas da Polícia Judiciária contra o grupo de motards Hells Angels.



"A Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária, na sequência de uma complexa

investigação, desencadeou uma operação tendo em vista o desmantelamento de uma associação criminosa. A operação insere-se no âmbito de vários inquéritos em que se investigam as actividades ilícitas desenvolvidas em território nacional pela organização Hells Angels Motorcycle Club (HAMC)", lê-se no comunicado do Ministério Público, enviado à imprensa.



A PGR confirmou "diligências de execução de cerca de oitenta mandados de busca e de dezenas de mandados de detenção de suspeitos de integrarem esta estrutura criminosa", confirmando o que a SÁBADO avançara. Nestas diligências participam cerca de 400 elementos da Polícia Judiciária", acrescenta.



Na sequência desta operação, os detidos irão ser presentes a partir desta quinta-feira "a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação", revela o Ministério Público. O inquérito encontra-se em segredo de justiça.



Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, a operação da PJ foi desencadeada após alguma informações que davam conta de uma escalada de violência entre os dois grupos de motards, os Hells Angels e os Red & Gold, liderado por Mário Machado, antigo dirigente de extrema-direita e candidato à liderança da Juveleo.



Em Março deste ano, recorde-se, uma rixa entre dois grupos rivais de motards dentro de um restaurante no Prior Velho fez seis feridos, dos quais três pessoas estão gravemente feridas. Os desacatos terão acontecido devido a uma velha rivalidade entre motards.



Na altura, os Hells Angels terão atacado os Red & Gold, grupo de motards de Mário Machado. Ora, os Red & Gold são um grupo "irmão" do clube internacional Los Bandidos, que, desde a sua fundação em 1966, tornaram-se arqui-inimigos dos Hells Angels.