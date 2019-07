Recorde-se que o de uma certidão que visa a um processo crime contra "Micky", "que já corre termos neste DCIAP".Recorde-se que o Ministério Público (MP) anunciou esta quinta-feira a acusação contra 89 membros do grupo motard Hells Angels , por tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa, entre outros crimes.





Todos os passos para aderir aos Hells Angels O que une os Hells Angels e os Bandidos além da rivalidade que quase matou quatro pessoas num restaurante no Prior Velho? Todos pertencem aos Outlaw Motorcycle Gangs (OMCG) e são Outlaws e 1%ers - os poucos rejeitados pela Associação de Motociclistas dos EUA.









"No âmbito de inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DCIAP), com investigação realizada pela Polícia Judiciária, o Ministério Público deduziu no dia de ontem, 10 de julho de 2019, acusação contra oitenta e nove arguidos pela prática de crimes de associação criminosa, homicídio qualificado, na forma tentada, ofensa à integridade física qualificada, extorsão qualificada, dano qualificado com violência, roubo, tráfico de estupefacientes, detenção de armas e munições proibidas, bem como consumo de estupefacientes", lê-se numa nota da PGR enviada às redações.



Segundo o despacho dos procuradores Vítor Magalhães, João Valente e Claudia Porto, para levarem a cabo as várias actividades criminosas do grupo, os arguidos tinham na sua posse um pequeno arsenal bélico, que passava por "espingardas metralhadoras, carregadores, pistolas, pistolas alteradas, réplicas de pistolas, pistolas de alarme, revólveres, assim como as respectivas munições, cartuchos de caça, bem como "tasers", facas, facas de mato, machados, machadas, "martelos-bola", martelos de pregos, martelos de pedreiro, tubos e barras cilíndricos em ferro, mangual, matracas, bastões em ferro e de madeira, cabos de enxada, correntes em ferro, tacos de basebol, tacos de golfe, bastões, bastões extensíveis, bastões com correntes e bolas de ferro com picos acopladas, soqueiras em metal e em acrílico, soqueiras com facas acopladas, botijas de "spray" contendo gás pimenta, adagas, catanas, canivetes, navalhas de abertura manual lateral, navalhas com sistema de bloqueio de lâmina, navalhas barbeiro, mocas, punhais, coletes balísticos e/ou à prova de bala, sabres, aparelhos de bloquear sinal de telecomunicações, casacos com capuz, casacos "tipo parka", com padrões militares e gorros de lã, vulgo "passa-montanhas".



Para os procuradores, "todos os arguidos pertencem à organização Hells Angels Motorcycle Club (adiante apenas designado como "HAMC"), a qual se insere num contexto criminal muito específico, constituindo-se como o principal "Outlaw Motorcycle Gang", doravante ("OMCG"), a nível mundial, auto-intitulando-se como "Outaws" ("foras da lei") e "1 %ers" ("one-percenters"), seguindo apenas as regras que lhe são impostas pelos "1%er Motorcycle Clubs".



A acção mais mediatizada do grupo aconteceu, recorde-se, e março de 2018, quando um grupo de elementos dos Hell's Angels invadiu o restaurante "A Mesa do Prior", em Loures, com o objectivo de agredir os membros de um grupo motard rival, os "Bandidos", liderados pelo neonazi Mário Machado, que entretanto foi admitido como assistentes no processo.







A Polícia Judiciária apanhou a um elemento do grupo Hells Angels 14 documentos "classificados" do Serviço de Informações e Segurança (SIS) relativo às informações recolhidas das autoridades sobre o grupo de motards. Isto é revelado pelos procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) que, esta quinta-feira, avançaram com uma acusação contra 89 elementos daquele grupo motard.De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), a que ateve acesso, "foi possível detetar a existência de um conjunto de 14 documentos produzidos pelo SIS relativos aos Hells Angels e seus grupos e indivíduos supporters em Portugal". Essas informações eram classificados pelo SIS como "confidencial", acrescenta o MP. Foi durante uma busca, a 11 de Julho de 2018, que a pPolícia Judiciária as autoridades encontrou os documentos no computador de Domingos Pires de Araújo, conhecido entre o grupo de motards como "Micky".Segundo a acusação, o arguido, que está em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional do Porto, terá "praticado fatos susceptíveis de integrar a prática de um crime de violação de segredo de Estado". Contudo, o MP determinou a extração