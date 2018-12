Dezenas de inspectores da Judiciária estão a fazer buscas e a deter os principais suspeitos do furto de material. Entre os novos detidos encontra-se um homem ligado ao furto de pistolas “Glock” na PSP.

A Polícia Judiciária está a realizar mais detenções no caso do furto de material militar, em Tancos. Dezenas de inspectores de várias unidades da PJ estão, desde as primeiras horas da manhã de segunda-feira, a fazer buscas e a deter os principais suspeitos da autoria material do furto. De acordo com informações recolhidas pela SÁBADO, entre os novos detidos está um indivíduo já referenciado como um dos autores do desaparecimento de pistolas "Glock" da PSP. A PJ confirmou que se realizaram oito detenções. "Na operação participaram 3 magistrados do Ministério Público e oitenta e cinco investigadores. Em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes", indica um comunicado.



A operação da Judiciária está no terreno desde as primeiras horas da manhã e pretende, com estas detenções, fechar o circuito à volta de Tancos. Em Setembro, recorde-se, os inspectores da Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT) e os procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) concentraram atenções na operação de encobrimento, detendo o então director-geral da Polícia Judiciária Militar (PJM), o coronel Luís Vieira, o comandante da GNR de Loulé, o sargento Santos Lima, e mais três civis. Posteriormente, o major Vasco Brazão, o então porta-voz da PJM seria constituído como arguido no processo, após ter regressado da República Centro Africana, onde estava em missão.

Em Setembro, através de um comunicado, a Procuradoria-geral da República adiantou que estava a investigar "as circunstâncias em que ocorreu o aparecimento em 18 de Outubro de 2017, na região da Chamusca, de material de guerra furtado em Tancos". E que estavam em causa "factos susceptíveis de integrarem crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, receptação, detenção de arma proibida e tráfico de armas".

Terá sido através do sargento da GNR, que teria sido contactado pelo principal suspeito do furto para devolver as armas de guerra, que a equipa da Polícia Judiciária Militar (PJM) viu a possibilidade de o arsenal ser restituído. E daí a explicação para a participação de uma equipa da GNR de Loulé na operação de resgate das armas na Chamusca e não da de Santarém.

O furto de material de guerra dos paióis de Tancos foi detectado pelo exército a 28 de Junho de 2017 e o reaparecimento das armas, na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos, foi revelado quatro meses depois (18 de Outubro) pela Polícia Judiciária Militar (PJM), que disse ter tido a colaboração de elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.

A listagem do material furtado recentemente enviada à comissão parlamentar de Defesa confirma que falta recuperar cinco granadas e mais de 30 cargas de explosivos.

A lista do que falta recuperar refere "1.450 munições de 9mm, um disparador de descompressão, duas granadas de gás lacrimogéneo, uma granada ofensiva, duas granadas ofensivas de corte para instrução, 20 cargas lineares de corte CCD20 e 15 cargas lineares de corte CCD30".