Um detido no caso Tancos está ligado ao furto de pistolas “Glock” na PSP. Esta quarta-feira, a PSP desencadeou uma operação para deter os restantes suspeitos da organização criminosa responsável pelo furto.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) desencadeou esta quarta-feira a Operação Ferrocianeto para deter os responsáveis pelo furto de 57 armas Glock da PSP em Janeiro de 2017. Sete pessoas (dois deles agentes da PSP) foram detidas: três no cumprimento de mandados de detenção, quatro em flagrante delito e dois suspeitos "não relacionados com o presente inquérito, por posse de objectos proibidos". O que tem este caso a ver com a Operação Húbris, que investiga o furto de armamento militar dos paióis de Tancos?



Casos Tancos e "Glock" partilham o mesmo detido



A resposta está em António Laranjinha. Laranjinha, suspeito pelo furto das armas Glock da PSP, foi detido pela Polícia Judiciária esta segunda-feira no âmbito de outro caso: Operação Húbris.



A operação da PSP desta quarta-feira serviu para deter os restantes principais suspeitos que pertencem à mesma organização criminosa de Laranjinha. Ora, a organização criminosa de Laranjinha surge tanto no caso Tancos e Ferrocianeto.



Munições de Tancos usadas em pistolas roubadas à PSP



Além disso, o Correio da Manhã noticiou esta semana que a investigação ao assalto dos paióis de Tancos encontrou outra ligação com o casos das 57 pistolas glock roubadas à PSP, em Janeiro de 2017. Segundo os inspectores encarregues do caso, munições roubadas na base militar de Tancos terão sido utilizadas para as pistolas glock.



As munições em causa são as 1.450 munições de calibre 9 milímetros que estão ainda por encontrar, mesmo depois de ter já sido devolvido a grande maioria do arsenal roubado em Tancos.



No caso da Operação Húbris, recorde-se que as autoridades acreditam que o assalto foi planeado e montado por João Paulino, antigo fuzileiro de 32 anos e alegado informador da GNR de Loulé e da PJ militar, que também terá recrutado os operacionais no submundo do tráfico de droga.



Sete detidos na Operação Ferrocianeto



As diligências da investigação, uma acção conjunta da PSP e do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), abrangeu Norte a Sul do país, especificamente os concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Mafra, Abrantes, Alvaiázere, Sintra, Cascais, Oeiras, Lisboa, Almada e Albufeira. Das 15 buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias, resultaram sete detidos.



Em causa estão os furtos de Janeiro de 2017. Foi detectado o desaparecimento, do armeiro da sede da Polícia de Segurança Pública (PSP), de 57 armas "glock" após a apreensão de uma arma de fogo da polícia durante uma operação policial que decorreu no Porto. Outras três armas foram detectadas, posteriormente, pelas autoridades espanholas em Ceuta.



Na altura foram suspensos os dois agentes responsáveis pela listagem das armas, aberto um inquérito e uma comunicação ao Ministério Público para efeitos de investigação criminal.