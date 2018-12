Não só responsabilidades criminais foram apuradas após o furto de armamento militar dos paióis de Tancos.

Não só responsabilidades criminais foram apuradas após o furto de armamento militar dos paióis de Tancos. Também o campo político foi agitado: não resistiram o então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e do chefe de Estado Maior do Exército, Rovisco Duarte, sentindo-se ainda algum incómodo nas relações entre a PJ e a PJM.



Do lado do Exército, o caso foi visto como uma falha de segurança e dado como encerrado em Janeiro deste ano pelo então chefe do Estado-Maior, Rovisco Duarte, quando foram concluídos os processos disciplinares, com a desactivação dos paióis e o reforço das medidas de segurança nas instalações militares.



"Se o sistema de vigilância [da Base Aérea de Tancos] está avariado não é porque o comandante quer que esteja avariado há dois anos. É porque não há dinheiro para o reparar. A verdade nua e crua é esta: não há dinheiro. O pouco dinheiro que há vai para as missões ultra prioritárias.", disse António Mota, presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas.



Do lado do Ministério da Defesa, Azeredo Lopes foi muitas vezes posto em "xeque" pela oposição. Contudo, o primeiro-ministro, António Costa, manteve sempre a confiança no seu governante, que se agarrava ao cargo: "Assumo a responsabilidade política pelo simples facto de estar em funções", disse Azeredo Lopes dias depois do furto, à margem das comemorações do 65.º aniversário da Força Aérea Portuguesa.



Em entrevista ao Diário de Notícias, o ministro chega a admitir que, "no limite, pode não ter havido furto nenhum". "Como não temos prova visual nem testemunhal, nem confissão, por absurdo podemos admitir que o material já não existisse e que tivesse sido anunciado... e isto não pode acontecer. Não posso garantir, em definitivo, que não haverá mais furtos.", referiu em Setembro de 2017.



Nas várias clarificações que fez ao Parlamento, Azeredo Lopes foi criticado pela oposição por tais declarações, que ameaçavam constantemente com uma comissão parlamentar de inquérito, que viria a ser realidade um ano depois. "Se o ministro da Defesa não sabe, acha que não tem de saber, não quer saber, então, pois que saia do seu cargo. Se o senhor ministro da Defesa acha que pode ser um qualquer cidadão que faz perguntas, mas que não tem nenhuma responsabilidade nas respostas, então deve sair do Governo e tornar-se um comum cidadão, porque não compreendeu ainda a natureza do seu cargo.", disse a líder do CDS-PP, Assunção Cristas.



O memorando secreto ou a gota de água que forçou as demissões

No dia 25 de Setembro de 2018, quase um ano depois do furto aos paióis de Tancos, o Ministério Público desencadeou a Operação Húbris e deteve nove pessoas, entre as quais oito militares e um civil. Entre os arguidos está o então diretor-geral da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, e o Major Vasco Brazão, chefe da equipa da Polícia Judiciária Militar que investigou o furto a Tancos.



As autoridades acreditavam que o que se tinha passado em Tancos era muito mais do que um furto: era também uma encenação. No decorrer da investigação ao furto, a PJ e os procuradores do DCIAP formaram a convicção de que elementos da PJM e da GNR de Loulé estavam envolvidos numa operação encenada para a recuperação das armas.



E havia um memorando que provava isso, noticiou o Jornal Expresso - e comprometia o ministro da Defesa. Ao Tribunal de Instrução Criminal, o Major Vasco Brazão revelou ter enviado, em conjunto com o director da PJM, o coronel Luís Vieira, um memorando ao gabinete do então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, a dar conhecimento da encenação da recuperação das armas furtadas nos paióis de Tancos.



O ministro da Defesa ainda garantiu esta ser "completamente falso" que tenha sabido do plano engendrado pela Polícia Judiciária Militar para simular a entrega das armas roubadas em Tancos. Costa ainda manteve a confiança em Azeredo Lopes, classificando-o como um "activo importante".



Contudo, a gota de água foi quando o conteúdo do memorando foi divulgado pela SÁBADO. Através do documento, concluiu-se que a descoberta do armamento roubado foi encenada. Segundo o documento entregue em Novembro de 2017 pelo então director da PJM, coronel Luís Vieira, e o major Vasco Brazão, ex-porta-voz da PJM, o informador disponibilizou-se a entregar inicialmente "umas granadas" como prova de boa-fé. Se ao fim de alguns dias a PJM não "chamar a PJ", depois seria dada a localização do resto do material.



Dois dias depois da SÁBADO publicar o memorando, o ministro da Defesa demitiu-se. Sete dias depois da publicação do documento, o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Rovisco Duarte, pediu a demissão do cargo por "circunstâncias políticas".



"Quando assumi funções, estabeleci uma linha de acção para o meu comando que assentava sobre uma visão de modernidade, qualidade e equilíbrio entre os diferentes subsistemas que compõem o Exército. Sabia que iria ser uma campanha dura. A realidade assim o provou. Quer na condução dos assuntos administrativo-logísticos do Ramo, quer nos assuntos de natureza operacional, quer também no diálogo institucional com os diferentes atores, quer, ainda, na resolução dos problemas inopinados e graves que foram surgindo", pode ler-se na mensagem do Chefe do Estado-Maior ao exército português.



Comissão de inquérito vai ouvir 63 personalidades e entidades no caso de Tancos



A comissão parlamentar de inquérito ao furto de material militar dos paióis de Tancos vai ouvir, até maio de 2019, 63 personalidades e entidades, incluindo o depoimento, por escrito, do primeiro-ministro, António Costa.



Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade pelos partidos, à excepção da lista de personalidades apresentadas pelo PS, dado que os partidos da oposição, PSD e CDS-PP, queriam que ficasse em aberto a possibilidade de António Costa poder depor presencialmente.



Ascenso Simões, do PS, argumentou com a prática seguida em anteriores comissões de inquérito, mas tanto o CDS como o PSD insistiram que ficasse em aberto, dado que o regime jurídico dos inquéritos parlamentares menciona a opção de depor por escrito.



"O PS não fez mais nem menos do que em circunstâncias anteriores", afirmou Ascenso.



"Se o PM quiser depor presencialmente nós vamos impedi-lo?", questionou Carlos Peixoto, do PSD.



"Pode ser do interesse do primeiro-ministro, duvido que o faça", depor presencialmente na comissão, argumentou Telmo Correia, do CDS, que acrescentou: "É uma prerrogativa dele, não nossa".



Depois de um período de debate, por vezes acalorado, foi-se a votos e o requerimento do PS com a lista de personalidades a ouvir foi aprovado com a abstenção do PSD e do CDS.



O deputado socialista alertou que, com uma lista de 63 personalidades e entidades a ouvir, se tente acelerar os trabalhos de audição, a começar pelos militares, desde os comandos operacionais da base de Tancos, de onde foi furtado o material militar, em Junho de 2017, seguindo-se os comandantes e de seguida os chefes militares, incluindo o ex-Chefe do Estado-Maior do Exército Rovisco Duarte, que se demitiu na sequência do caso que também levou à substituição do ministro da Defesa, Azeredo Lopes.



A programação dos trabalhos será feita nos próximos dias numa reunião da mesa da comissão de inquérito e dos coordenadores dos partidos.



A comissão de inquérito tem o prazo de 180 dias, até maio de 2019, prorrogável por mais 90, para chegar a conclusões.



Por unanimidade, foi aprovado o pedido, feito por PSD, CDS e PS, de documentação tanto do Governo como do Ministério Público, que está a investigar o caso, já enviada ao parlamnento, e que motivou acesa discussão na reunião de hoje de manhã da comissão parlamentar de Defesa Nacional.



Como alguma dessa documentação está em segredo de Justiça, a PGR vai ser consultada sobre se poderá ser enviada para a comissão de inquérito e em que condições poderá ser consultada.



Aprovada ainda foi, por proposta do PSD e do CDS, a visita às instalações de Tancos e à base de Santa Margarida, para onde foi transferido parte do material que estava nos paióis que foram roubados em Junho de 2017.



A comissão parlamentar de inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar dos paióis de Tancos iniciou os trabalhos em 14 de Novembro e tem como objecto "identificar e avaliar os factos, os actos e as omissões" do Governo "relacionados directa ou indirectamente com o furto de armas em Tancos", de Junho de 2017, data do furto, ao presente, e "apurar as responsabilidades políticas daí decorrentes".