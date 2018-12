O ex-ministro da Defesa terá que explicar se soube ou não da operação de encobrimento ao aparecimento das armas, depois de o seu chefe de gabinete ter garantido que o informou.



O ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, vai ser chamado em Janeiro para prestar declarações no processo que investiga o furto e o posterior aparecimento das armas de Tancos. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) já tem calendarizadas uma série de audições para o início do ano, entre as quais está a o ex-ministro. O ponto mais sensível da inquirição será o eventual conhecimento que Azeredo Lopes terá tido de um memorando da Polícia Judiciária Militar que explicava uma operação de encenação que levou à recuperação das armas furtadas.



Contra Azeredo Lopes estão as declarações do seu chefe de gabinete, general Martins Pereira. Ao Ministério Público o militar declarou que, após ter recebido o memorando da PJM, comunicou com Azeredo Lopes através da rede Whatsapp. Martins Pereira chegou a disponibilizar o seu telemóvel aos investigadores para que o mesmo fosse alvo de perícias.



A posição assertiva de Martins Pereira perante o Ministério Público contrastou, porém, com as suas declarações públicas sobre o tema de Tancos. Numa primeira fase, através de um comunicado enviado à agência Lusa, o tenente-general confirmou apenas ter recebido o major Vasco Brazão, da PJM, e Luís Vieira, no ministério, quando era chefe de gabinete. Só à segunda é que admitiu ter recebido um memorando a descrever a operação de recuperação das armas.



No dia 25 de Setembro de 2018, o Ministério Público desencadeou a Operação Húbris e deteve nove pessoas, entre as quais oito militares e um civil. Entre os arguidos estiveram o então diretor-geral da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, e o Major Vasco Brazão, chefe da equipa da Polícia Judiciária Militar que investigou o furto a Tancos. Esta segunda-feira, tal como a SÁBADO adiantou, a PJ avançou com novas detenções, desta vez foram os suspeitos da autoria material do furto.



Vasco Brazão afirmava que tinha "bastante para dizer". Ouvido no Tribunal de Instrução Criminal, o arguido revelou ter enviado, em conjunto com o director da PJM, o coronel Luís Vieira, um memorando ao gabinete do então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, a dar conhecimento da encenação da recuperação das armas furtadas nos paióis de Tancos.



Contudo, o coronel Luís Vieira, ex-director da Polícia Judiciária Militar (PJM), negou ter entregue ao chefe de gabinete do ministro da Defesa um memorando. Confirmou, no entanto, que houve uma reunião no Ministério da Defesa um dia depois da recuperação das armas - dia 19 de Outubro -, num encontro que teve como único propósito entregar ao ministro o relatório de piquete dessa noite e não o memorando mencionado pelo ex-porta-voz da PJM.



Quanto à atuação do então ministro da Defesa, foi o primeiro-ministro a afirmar num debate

quinzenal, a 10 de outubro, que Azeredo Lopes não teve conhecimento do memorando. Questionado

pelo PSD, no mesmo debate quinzenal, António Costa dizia que um dia haveria de se saber o que é que cada um sabia sobre o furto de Tancos.



Em Outubro, a SÁBADO teve acesso ao memorando. Através do documento, conclui-se que a descoberta do armamento roubado foi encenada. Segundo o documento entregue em Novembro de 2017 pelo então director da PJM, coronel Luís Vieira, e o major Vasco Brazão, ex-porta-voz da PJM, o informador disponibilizou-se a entregar inicialmente "umas granadas" como prova de boa-fé. Se ao fim de alguns dias a PJM não "chamar a PJ", depois seria dada a localização do resto do material.



Dois dias depois da SÁBADO publicar o memorando, o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, demitiu-se.