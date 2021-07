SAD do Benfica anuncia saída de Luís Filipe Vieira dentro de 30 dias



Luís Filipe Vieira foi afastado da SAD do Benfica pela própria. Numa informação enviada à CMVM, a SAD revela que Vieira está impossibilitado de desempenhar funções como presidente devido às medidas de coação a que foi sujeito no âmbito da Operação Cartão Vermelho e que será afastado no prazo de 30 dias.