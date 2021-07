Rui Gomes da Silva: “Houve sempre um Marcelo Caetano depois de um Salazar”

Rui Gomes da Silva, ex-candidato à liderança do Benfica, diz que avisou os benfiquistas sobre Vieira e que a atual direção “faz parte do problema”.

Rui Gomes da Silva disse que vai ser difícil para Luís Filipe Vieira manter-se como presidente do Benfica. "Ou por razões de determinação legal ou por razões práticas, vai tornar-se impossível para ele manter-se em funções", diz à SÁBADO. Mas por enquanto, Vieira anunciou a suspensão de funções.

Gomes da Silva, advogado, ex-candidato à presidência do Benfica e ex-representante do clube em programas televisivos de comentário desportivo, acredita que "ele resistirá até ao último momento a demitir-se", e que uma eventual demissão só acontecerá "se lhe for imposta judicialmente" - "voluntariamente, não o vai fazer", prevê.



Quando questionado se o atual presidente do Benfica tem condições para continuar no cargo, Rui Gomes da Silva responde, categoricamente, que não.