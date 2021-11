Pedro Pinho pagou 2,5 milhões de euros ao filho de Pinto da Costa

A transferência terá ocorrido após saber que ganharia 10 milhões de euros para abrir as portas a Bruno Macedo na negociação dos direitos televisivos do FC Porto. A SÁBADO revela os contratos confidenciais do milionário negócio dos intermediários com a Altice.

O filho do presidente do FC Porto, Alexandre Pinto da Costa, terá recebido do empresário Pedro Pinho cerca de 2,5 milhões de euros após o negócio da intermediação com a Altice das transmissões dos jogos de futebol dos dragões. Esta é uma das grandes suspeitas da investigação do Ministério Público (MP) em curso que já quebrou os sigilos bancários e fiscais dos dois empresários e os manteve sob escuta telefónica durante longos meses, juntamente com Pinto da Costa e outros responsáveis da SAD portista.



Mas a lista de alvos do MP é bem mais vasta no que diz respeito aos contornos dos contratos confidenciais dos intermediários nos negócios das transmissões dos jogos do FC Porto, assinados só meses depois de a SAD portista anunciar em dezembro de 2015 o acordo com a Altice à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Um negócio que começou por render ao empresário e advogado Bruno Macedo um total de 20 milhões de euros, pagos em prestações de 12 meses e em duas grandes tranches: primeiro 10 milhões, depois, a partir de 2021, outros 10 milhões.



Só que este dinheiro da Altice – o que já foi pago e aquele que porventura há de vir a ser – nunca teve como destino apenas Bruno Macedo e a empresa BM Consulting. Macedo comprometeu-se formalmente a repartir os milhões com dois amigos empresários: o já referido agente de jogadores Pedro Pinho (10 milhões) e o empresário Hernâni Vaz Antunes (5 milhões), amigo de Armando Pereira, um dos donos da Altice.