CMVM suspende ações do Benfica. Suspeita que "rei dos frangos" prometeu vender 25% da SAD

O supervisor suspendeu esta manhã de segunda-feira a negociação das ações da SAD do Benfica e refere que as averiguações que tem efetuado apontam para que existem transações que não foram comunicadas e que darão a José António dos Santos, o empresário conhecido como "rei dos frangos" uma participação de 20% no capital da SAD.



Em comunicado, o conselho de administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) começa por referir que "nos últimos dias tornaram-se do conhecimento público indícios de irregularidades diversas, suscetíveis de afetar a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD (Benfica SAD), de impactar o seu governo societário e de criar opacidade sobre a composição da sua estrutura acionista".



E, prossegue, o supervisor tem feito diligências para averiguar se "toda a informação relevante relativamente à governação e à estrutura acionista atual da Benfica SAD" foi disponibilizada ao mercado. A CMVM precisa que tem solicitado esclarecimentos a Luis Filipe Vieira, José António dos Santos, John Textor, José Guilherme, Quinta de Jugais e ao Sport Lisboa e Benfica.