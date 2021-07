Guerra nos tribunais pela pastelaria Benard

"Recebi a tua carta datada de 9 de julho e o que aí dizes é um disparate completo (…) É a casa da nossa mãe! Como, e a que título, me proíbes a mim ou aos meus filhos de a usarem? (…) O nosso litígio diz respeito às apropriações que fazes na Benard, aos créditos que a sociedade já tem sobre ti e ao risco de sobrevivência da Benard até à partilha, que me parece efetivamente existir."



Com a data de 13 de julho de 2007, a resposta de Maria Augusta a Américo é apenas um dos muitos episódios de uma longa novela de desavenças familiares entre os irmãos Gomes depois da morte da mãe, Maria Augusta (ocorrida em novembro de 2003), a empresária que no início da década de 80 do século passado comprou a centenária pastelaria no Chiado.



Estas e outras cartas trocadas desde 2004 entre os dois irmãos fazem hoje parte de centenas de documentos que integram o inquérito 5.390/17, cuja instrução se encontra no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), conhecido como Ticão. O processo é o culminar de uma longa guerra familiar que já levou a Polícia Judiciária (PJ) a fazer buscas e a quebrar o sigilo bancário da empresária Maria Gomes, ex-presidente do Partido da Nova Democracia (PND), o partido fundado por Manuel Monteiro que foi extinto em 2015. Outros dos denunciados são vários familiares dos dois irmãos, que Américo acusa de crimes de burla, abuso de confiança, falsificação de documento e branqueamento de capitais.