Empresa de Rui Costa patrocinou adversário do Benfica

Durante duas épocas, a Footlab foi patrocinadora do Casa Pia, equipa adversária do Benfica B na segunda liga.

Quando soou o apito final no jogo entre o Casa Pia e o Benfica B, a 19 de setembro de 2020, os atletas benfiquistas festejaram. Afinal, para além da goleada por 0-6, a vitória significava a subida à liderança da LigaPro, ainda que condicionalmente.



Ao marcar três golos, o avançado Gonçalo Ramos foi considerado o homem do jogo naquela que foi a segunda das três vitórias consecutivas dos encarnados sobre o Casa Pia desde 2019/2020.



Mas nesse, como nos outros jogos entre as duas equipas, houve um detalhe que passou despercebido: um dos patrocinadores do Casa Pia Atlético Clube era a Footlab, uma marca que pertence à 10 Events, Lda., a empresa de que Rui Costa é sócio-gerente e proprietário através de uma SGPS.