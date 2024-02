Ouvir Beyoncé e preparar "fichinhas". Como os candidatos preparam debates

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Sentada no carro a caminho do debate com Luís Montenegro, líder da AD, a porta-voz do PAN Inês Sousa Real ouvia a cantora norte-americana Beyoncé aos altos berros. “Nisto dos debates, é o único momento que é mais pessoal: gosto de ouvir música motivacional antes de entrar para o debate”, conta Sousa Real. “Ouvimos todo o tipo de música, de Beyoncé a Queen. O mais importante é que sejam empoderadoras”, acrescenta a líder partidária, que recebeu a SÁBADO na sede do PAN na Baixa lisboeta.