"Bandalheira", "dão-se bem com assassinos", "estão ao lado de agressores de mulheres" e "quer pôr medo às pessoas" foram algumas das picardias de um debate acalorado e ao ataque, que opôs BE e Chega.

"André Ventura, não me está a responder à pergunta", queixava-se, a dada altura, o moderador do debate que opôs esta noite Ventura a Mariana Mortágua. Na verdade, nem o líder do Chega nem a líder do Bloco de Esquerda se deslocaram esta terça-feira aos estúdios da RTP para responder a perguntas, sequer para apresentar os seus programas eleitorais e ideias para o país.