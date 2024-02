Nem a UE e a cassete comunista da paz criaram faísca entre Rui Tavares e Paulo Raimundo

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Um bromance: foi mais ou menos o que se viu durante 27 minutos, esta terça-feira à tarde, no debate que juntou Paulo Raimundo (CDU) e Rui Tavares (Livre). Não se pode dizer, sequer, que o debate tenha oposto um ao outro. Raimundo e Tavares lideram partidos diferentes, há divergências que os separam - a União Europeia e o apoio à defesa da Ucrânia do Livre que contrasta com a crítica ao "alimentar da guerra" do PCP - mas nenhum dos dois parecia muito interessado em fazer delas um cavalo de batalha, na CNN.