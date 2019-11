A carregar o vídeo ...

A carregar o vídeo ...

A carregar o vídeo ...

A carregar o vídeo ...

ePaper ou encontre-o nas bancas a 20 de novembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 20 de novembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Em 1961, o paquete Niassa chegou ao porto de Luanda, depois de duas semanas no mar, cheio dos primeiros combatentes da Guerra Colonial. A bordo, tinham viajado mais de dois mil soldados - que pouco mais eram do que rapazes. Vestiam uma farda de caqui amarela amarrotada da viagem e foram engolidos por um mundo totalmente novo e diferente do que tinham deixado para trás.recolheu os testemunhos de três soldados. António Gomes, à altura furriel miliciano com 21 anos, relata que dentro do barco era "horrível", "do pior que podia haver".Arlindo Costa, de 80 anos (como António), recorda que se ia no Niassa "como sardinha em canastra".Francisco Silvestre chegou a Angola no dia 24 de junho de 1961. Acabou baptizado de "Armadilhas".