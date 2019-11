Siga-nos no

O dia tinha acabado de nascer no porto de Luanda quando mais de dois mil soldados desembarcaram do paquete Niassa, após duas semanas no mar. Os homens pouco mais eram do que rapazes, vestiam uma farda de caqui amarela amarrotada da viagem e foram engolidos por um mundo totalmente novo e diferente do que tinham deixado para trás. Impressionaram-se com a grandeza da cidade – muitos só conheciam as aldeias onde nasceram e os quartéis onde fizeram as recrutas – com a beleza da baía caiada pela luz da manhã, com a multidão em êxtase que os saudava como heróis enquanto desfilavam, gritando ‘Vivas’ alto e bom som.Era 1 de maio de 1961. O furriel miliciano António Gomes, à época com 21 anos, foi surpreendido logo à saída do navio. "Lembro-me de ouvir alguém dizer assim que desembarquei: ‘obrigado por nos virem salvar’. Eu olhei à minha volta e o que vi foi uma cidade bonita com praias, sol…Mas o que é que eu venho fazer? Salvar de quê? Salvar como? Éramos uns miúdos! Qual era a experiência que eu tinha de selva ou de guerra? E ainda tinha a responsabilidade por nove ou dez homens da mesma idade que eu. Só pensava: ‘como é que eu me sinto capaz de tomar conta deles se eu não consigo sequer tomar conta de mim?", recorda à António Gomes, 80 anos, em conversa com a SÁBADO.