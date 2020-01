ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de janeiro de 2020.

Quando morreu, em 2003, Manuel Nazaré era o sócio n.º 315 do Sporting e membro vitalício do conselho geral -- para o qual entrara no já longínquo ano de 1952. Trinta anos antes, em 1973, aceitara ser líder interino (por cinco meses) do Clube até à chegada de João Rocha.Nascido em Moçambique, era um médico afamado em Lisboa; foi assistente na faculdade de Medicina; dirigiu o laboratório de Santa Marta; teve consultório na Avenida António Augusto Aguiar. E sublinhava que fora o "primeiro deputado negro" na Assembleia Nacional.Era também "das poucas pessoas a quem o doutor Salazar ouvia e admitia que fizesse críticas", descreve à SÁBADO o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sous, que o conheceu bem.