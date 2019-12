É hoje uma das revistas de política e economia mais prestigiadas do mundo, mas na realidade pré-internet do século XX era um megafone ainda mais importante para um político promover as suas ideias – e tentar ganhar influência para a sua linha de acção. Roosevelt, Khrushchov, Tito, Kennedy, Nehru e Adenaeur assinaram artigos na Foreign Affairs. Em novembro de 1929, um ministro das Finanças de uma ditadura militar europeia ainda à procura de credibilidade e de capital também enviou um artigo para a revista – mas o maçudo texto de Oliveira Salazar não passou no crivo de qualidade do director da revista, que tratou o governante português com a dureza que os editores utilizam com os jornalistas. O artigo acabaria por não ser publicado.





Tinha sido o diretor da Foreign Affairs, Hamilton Fish Armstrong, a convidar o ministro português a escrever, depois de intermediação da banca norte-americana. A história do "artigo que não o foi" foi divulgada no livro "Salazar e o Saneamento Financeiro", do historiador económico João de Sousa da Câmara. O livro – que descreve as negociações entre o ainda ministro das Finanças Salazar e os bancos estrangeiros a quem queria pedir dinheiro à margem do controlo da Sociedade das Nações – estava na gaveta desde os anos 80 e foi publicado agora pela Almedina.



Salazar, na altura com 39 anos, levava um ano como governante. Armstrong, 36, estava também no primeiro ano como diretor da revista que ajudou a fundar. A sua liderança ao longo de 44 anos torná-lo-ia numa referência, com graus honorários de quase todas as universidades de elite dos Estados Unidos, várias condecorações estrangeiras e acesso aos decisores. Armstrong não hesitou em enviar para trás o artigo, queixando-se da construção do mesmo e da falta de qualidade da tradução.