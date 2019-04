Depois de um luto sofrido de décadas, Ernestina e Conceição conseguiram identificar os seus e trazê-los de volta a Portugal, como se conta nesta reportagem publicada na SÁBADO a 1 de fevereiro de 2018. Mas serão ainda 1.500 os militares que partiram e cujos restos mortais nunca foram recuperados. Um pouco mais de um terço deles, segundo contas do Público, estão sepultados em Angola, país que, segundo o Expresso, agora autorizou a identificação destes locais.



O tiro da carabina – um apenas – soou no capim e António Lopes da Silva caiu inanimado no chão. "Desmoronou-se, não disse ai, nem ui", conta Isidro Moreira Esteves. A vintena de colegas que acompanhavam o soldado paraquedista nº 334/61 atiraram-se por instinto para o chão para se protegerem. "Mas isso é um segundo ou dois ou três, depois há que reagir." Identificaram um carreiro até uma pequena clareira onde uma mandioca cozia numa panelinha. O inimigo estava a preparar uma refeição e, ao aperceber-se de que o grupo da 2ª companhia de caçadores paraquedistas estava próximo, ter-se -á sentido ameaçado e disparou.

A primeira participação oficial da ocorrência, enviada de Angola pelo comando do 21.º batalhão de paraquedistas, assinalou que eram 7 horas de 3 de Outubro de 1963 – dois anos e meio depois do 4 de Fevereiro e do 15 de Março, os primeiros incidentes violentos que levaram ao conflito colonial. A "guerra de guerrilha nessa altura ainda era assim: tiros isolados. Enquanto se abate um soldado aqui e acolá, faz-se a guerra a andar, há muita tropa em circulação [e] não há segurança para ninguém", explica o agora sargento aposentado, de 77 anos. Carregados com mochilas, capacetes, cartuchetes com balas e latas com rações de combate para quatro ou cinco dias, os portugueses correram uns 100 a 150 metros pelo capim. "É uma espécie de caniço duro, não é fácil correr."O "terrorista", como chamavam aos militantes dos movimentos de libertação, ia mais leve: deixara para trás o almoço e levava apenas a arma e as munições. Desapareceu depressa. Quando Isidro Moreira Esteves regressou ao local do incidente, o médico declarara que a bala entrara pelas costas e trespassara o coração de António. O praça de 22 anos morrera de imediato. A seu lado, a uivar, estava o cão de guerra. "Em zonas em que não conseguíamos progredir a não ser um por um, o cão ia à frente com o tratador", explica Isidro Moreira Esteves. António da Silva era "o homem do cão de guerra" e estava por isso mais exposto. Este animal (de pêlo fino e cauda cortada, quando por norma eram pastores alemães) era de substituição porque o seu ficara ferido numa missão anterior e "não só não topou o terrorista, como não correu atrás dele. Ficou sentado nas patas traseiras a uivar", constata.Em Lobão da Beira (Tondela), a história que circulou era outra – e nada abonatória: o rapaz da terra morrera numa rixa com um colega em Angola. Um primo contou essa versão a Ernestina "Tina" da Silva pela primeira vez durante a festa das bodas de ouro dos avós. E só quase meio século depois a filha de António da Silva soube a verdade. "Em 2009, por acaso, vi na página do Facebook do senhor Isidro a foto do meu pai", conta àEmigrada em Nova Jérsia, nos Estados Unidos, desde 1984, pediu-lhe um contacto e ligou-lhe de madrugada: "E chorei." Ainda conversou com outros camaradas que tinham assistido a tudo, naquele trajeto entre a Roça Rainha Santa e a Roça Bom Jesus, a caminho de Luanda. Finalmente sabia que a morte do pai não fora inglória.Tina soube também como cumpriram a divisa máxima dos paraquedistas – "ninguém fica para trás" – e carregaram o cadáver, durante "cinco ou seis horas", até à clareira onde o helicóptero o recolheu numa padiola improvisada com duas varas enfiadas pelas mangas de um casaco camuflado. O caminho aberto na floresta pelos carros carregados de café das roças tinha um alto ao meio que impedia que um paraquedista fosse à frente e outro atrás a segurar o corpo. "Andámos cinco ou seis horas com ele às costas. Tornou-se penoso porque não tínhamos posição para o levar. Andávamos para aí 50 metros e tínhamos de ser rendidos. A temperatura [era] de 50 graus", conta Isidro Moreira Esteves. Assim que o helicóptero partiu, voltaram à missão."Quando cheguei da operação, já nem fui vê-lo. Nunca fui a cemitério nenhum, nem hospital nenhum. Considerava que dava azar esse género de coisa." Durante 50 anos, pensou que a bala trespassara o coração de António da Silva. Até que, em 2014, encontrou o seu processo numas caixas de cartão dos arquivos da Força Aérea, na Amadora. A certidão de óbito, registada na conservatória de Luanda, declarava que o fígado, o baço e o rim esquerdo tinham sido esfacelados por uma arma de fogo.Desde que se aposentara, depois de 18 anos como professor de Português e quase outros tantos como paraquedista (saiu ao final de 17 anos devido a uma lesão na vértebra cervical durante um salto), que Isidro Moreira Esteves assumira a missão de organizar um álbum com a informação de todos os camaradas mortos em combate. "Desde que a guerra acabou ou desde o 25 de Abril até hoje", precisa, "praticamente pouco se fala desses homens".Nos arquivos, encontrou informação sobre cerca de 140 dos 170 que foram sepultados em África. Depois, pediu a um contacto do Facebook para fotografar o talhão militar no cemitério de Santana, em Luanda. Talvez alguns paraquedistas lá estivessem. Encontrou cinco. Dois deles mortos por doença e acidente: Carlos Ângelo da Cruz Samorinha (nascido em Vila Flor, Bragança) e Jorge Mendes Pimentel (natural de Vila Franca do Campo, São Miguel). E três em combate: António Manuel da Costa (que faleceu logo no início do conflito, em Maio de 1961), Cláudino Almeida Cunha (natural de Sátão, Viseu, e também morto logo em 1961) e o pai de Tina.Chegado a Angola em Julho de 1963, António da Silva fora aliás o primeiro colega que Isidro Moreira Esteves vira morrer. E era uma exceção entre os soldados: já era casado e tinha uma filha de apenas 2 anos. Ernestina não sabe ao certo porque os restos mortais do pai não vieram para Portugal – provavelmente devido aos custos elevados, que pela lei deveriam ser suportados pelas famílias. "As autoridades portuguesas não prepararam as forças armadas para a guerra em nenhum dos aspectos, nem o armamento e o equipamento foram adequados, nem a legislação. Mantinha-se a legislação da Grande Guerra. Esta não contemplava a trasladação para a metrópole dos militares mortos em combate", explica Carlos Matos Gomes.Para os que morriam em Angola, recorda o historiador no livro Os Anos da Guerra Colonial, assinado com Aniceto Afonso, a família deveria despender 10 mil escudos (da Guiné, geograficamente mais próxima, pagava 7.500 e de Moçambique, 12 mil). Ora, recorda Isidro Moreira Esteves, "era muito dinheiro": "No 25 de Abril, eu ganhava 3 contos e tal [495,56 euros nos dias de hoje] e era primeiro sargento." Imagine-se o salário de um soldado. "As famílias camponesas nunca mais tinham esse dinheiro", continua.Era o caso da de António, um de nove irmãos, que se mudara para Lisboa para trabalhar no comércio e ali se apaixonara por Cecília, dois anos mais velha e nascida em Seixo da Beira (Oliveira do Hospital). Casaram-se quando Ernestina já tinha nascido. Mas a lua -de-mel foi demasiado curta. "Estiveram 10 dias juntos e depois ele foi para Tancos e para a guerra", conta a filha, de 56 anos, juntando as poucas peças que sabe da sua história. Viúva aos 24 anos, Cecília Marques da Silva voltaria a casar.A possibilidade de repor a verdade sobre a morte do pai motivou Ernestina a trazer os restos mortais para Lobão da Beira – mesmo que tivesse de se responsabilizar sozinha pelos custos. O processo até à a exumação foi longo e discretíssimo. "Eu soube no dia em que o iam exumar." Como estava nos Estados Unidos, onde tem uma empresa de reciclagem, acompanhou o momento pelo Facetime. "A primeira coisa que se viu foram as botas e o camuflado com que foi enterrado", relata. Depois, encontraram a identificação. A União dos Paraquedistas Portugueses (UPP) já iniciara, entretanto, um processo de recolha de fundos junto dos associados para ajudar Ernestina a pagar os cerca de 7 mil euros – que poderiam ter sido bastante mais se não existisse um protocolo com a TAP, que torna o transporte de avião gratuito, e se tivesse sido necessária a identificação por ADN. "Como o Estado não paga, temos de arranjar fundos pelos amigos", explica o presidente da direção da UPP, o major-general José Ferreira Pinto, 76 anos. Cerca de 250 contribuíram com um total de 5 mil euros. Uma boa parte foi conseguida durante os convívios dos ex -combatentes "em que as pessoas estão mais generosas", diz.Depois das cerimónias de homenagem, a 6 de Dezembro de 2017, assim que viu a urna do pai assentar no cemitério da terra, Ernestina sentiu um grande alívio. "Tive um clo-sure", confessa. Um fim.Os mapas de Angola, Moçambique e Guiné estão colados na parede de uma sala da sede da Liga dos Combatentes, no Bairro Alto, em Lisboa. Nos três, estão centenas de balões azuis com números – que assinalam a localização exata dos corpos dos soldados portugueses, nascidos nas então metrópole e colónias, e que ainda estão em África. São 3.736, revela ào presidente desta instituição, o general Joaquim Chito Rodrigues. Destes, 1.500 partiram de Lisboa em paquetes como o Uíge, que levou Isidro Moreira Esteves e António Lopes da Silva até Angola. Há ainda 267 desaparecidos e 200 que não foram localizados. Sobre o mapa de Moçambique estão presos pins que seguram um fio de lã que marca o trajeto da última das sete missões naquele país, já em 2015.Durante dois anos, entre 2005 e 2007, os responsáveis da Liga pesquisaram em todos os arquivos militares em busca dos "lugares que estavam referenciados como localização possível de militares caídos na guerra do Ultramar", explica Chito Rodrigues, de 82 anos. Muitos estavam enterrados no meio das matas e do capim, outros em cemitérios abandonados. "Há situações verdadeiramente inacreditáveis", enuncia: desde existirem lavras agrícolas ou campas de civis sobre as urnas dos militares. Na Beira, as autoridades juntaram os corpos numa vala comum. OPrograma para a Conservação de Memórias (que deu prioridade a África, mas que também se concentra em Timor, Macau ou Europa) pretende "dignificar os locais onde se encontram inumados", explica, e, sempre que possível, trasladá-los para cemitérios de homenagem. Existe um em Bissau com 285 campas e um ossário numa capela recuperada com 44 ossadas. Em Moçambique, estão quase 900 corpos identificados em vários cemitérios (Nampula, Pemba, Moeda, Maputo). Outras 30 campas estão em São Tomé e Príncipe e mais 100 em todas as ilhas de Cabo Verde. Quando as famílias pedem – e só nesse caso –, são trazidos para Portugal. Na última semana, Chito Rodrigues recebeu a confirmação de que foi localizado um soldado que poderá ser trasladado a pedido do irmão. Foram 13 desde a chegada de António Vitoriano, José Lourenço e Manuel Peixoto, em 2008.Conceição Vitoriano Maia nunca soube em concreto o que os dois agentes da Guarda Nacional Republicana disseram à sua mãe naquele dia de meados de 1973, em Castro Verde. Mas adivinhou. Depois da morte do marido na Suíça, ali pelos seus 32 anos, Mariana chorava, seis anos depois, o desaparecimento do filho mais velho na Guiné. "Sei que quando se ouve uma mãe a chorar, se percebe a notícia", diz emocionada.Durante mais de três décadas, Mariana e os quatro filhos não souberam o que aconteceu a António, de 21, 11 mais velho do que Conceição. "Se não existe um funeral, um corpo, nunca se sabe se pode aparecer." Nunca apareceu com vida – essa fora-lhe tirada, como se verá, a 23 de Maio de 1973 –, mas um dia, Conceição foi contactada por um sargento para-quedista na reforma. Chamava-se Manuel Rebocho e escrevera em Elites Militares e a Guerra de África sobre os erros táticos que levaram à mor- te do irmão e ao modo "indecoroso" como fora enterrado. Afinal, sabia-se onde estava o corpo; não desaparecera em combate.Naquela quarta-feira (fará em Maio 45 anos), a missão da companhia de caçadores paraquedistas 121 era abrir um corredor de segurança no Norte da Guiné, até à fronteira com o Senegal. Por aí, deveria passar uma coluna com os alimentos e as munições em falta no aquartelamento de Guidaje, que havia um mês estava debaixo do ataque constante das forças do PAIGC. Só que, sublinha Manuel Rebocho no livro, outras duas missões de reabastecimento tinham falhado nos dias anteriores, emboscadas nas imediações do Cufeu, um campo aberto rodeado de baga-baga (pirâmides de terra que abrigam térmitas), onde se escondiam os militantes do movimento independentista. E naquele 23 de Maio eram 70 os que dali vigiavam e apontavam as armas aos militares portugueses.Segundo a mesma versão, Manuel da Silva Peixoto ia à frente na coluna apeada e foi também o primeiro a ser atingido pelos tiros, quando desencravava a metralhadora. José de Jesus Lourenço, que o tentou retirar ainda vivo (agonizou durante seis horas), foi mortalmente ferido no pescoço. Quando tentava proteger ambos com um morteiro 60, António Vitoriano foi atingido. Os portugueses transportaram os camaradas caídos às costas até ao quartel de Guidaje. Durante dias, ainda sob ataque inimigo, protegeram-se e dormiram junto aos corpos. Entretanto mais seis tinham morrido. "Os que conseguiram sobreviver, talvez durante uma semana, não sei, tiveram de os enterrar porque estava muito calor, estavam a entrar em decomposição", conta Conceição Vitoriano Maia. Desenharam um mapa com a localização de 10 campas improvisadas e pontos de referência: 25 metros da caserna do lado sul, uma calabaceira e uma mangueira ao lado.Os testemunhos que chegaram aos nossos dias contam que, durante a cerimónia fúnebre, deram uma salva de tiros de homenagem. O inimigo pensou estar sob ataque e disparou e os portugueses saltaram para o interior das campas, junto aos corpos, para se protegerem, revela a antropóloga Eugénia Cunha, que coordenou a equipa científica da Universidade de Coimbra nesta e nas outras quatro missões de resgate de restos mortais na Guiné, organizadas pela Liga dos Combatentes: "Isso ficou refletido na posição [dos corpos], estavam espalmados", diz.Quando descobriu que o irmão estava ali enterrado, Conceição pediu ajuda ao Ministério da Defesa. Responderam-lhe que "não iriam abrir um precedente". Talvez por ser arqueóloga, decidiu preparar uma missão civil de resgate dos três paraquedistas – só ao ver o croqui com a localização dos corpos percebeu que havia mais militares naquele cemitério improvisado. Conceição foi integrada na missão da Liga e da UPP.De noite, era a irmã preocupada que só dormia com calmantes, mas de dia era a arqueóloga que limpava o terreno. Junto a uma campa encontrou um coração cor-de -rosa. Ficou identificado como o soldado E – isto é, o quinto encontrado. Os detalhes eram importantes para a identificação comparativa feita pela equipa de Coimbra, uma vez que eram "todas vítimas do sexo masculino com idades parecidas", explica Eugénia Cunha. Tinham um dossiê com as medidas de cada um, fotografias de todos a sorrir e outras características individualizantes, como a clavícula que António partira numa queda da bicicleta aos 8 anos e que se percebia nas ossadas. A identificação ainda foi confirmada por ADN. Mas Conceição soube desde o início que o soldado E, o do coração, era António: "É a cor do amor! Aquele era o sinal que eu tinha pedido."Artigo originalmente publicado na edição n.º 718, de 1 de fevereiro de 2018.