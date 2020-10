—

O historiador José Matos e o coronel e professor na Academia Militar Luís Barroso foram os primeiros investigadores a abrir as atas das reuniões do Conselho de Defesa Nacional. O que ali descobriram ajudou-os a apurar o livro Nos Meandros da Guerra: O Estado Novo e a África do Sul na defesa da Guiné.Nele, defendem que o empréstimo milionário da África do Sul, no âmbito do exercício Algora, serviu para aguentar a Guinée que Marcelo Caetano não queria a paz. Na entrevista à, José Matos conta também como os EUA ofereceram numa central nuclear a Portugal durante as negociações para as Lajes e intermediaram a compra de mísseis a Israel, através da Alemanha Ocidental.