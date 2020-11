"Calvão é um homem do terreno. Vai a terra e toma um táxi em Conacry para ver o que se passava. É uma asneira grande: ele é o comandante da operação e arrisca ir a terra ser ferido. Mas isso é à Calvão. Era um homem de ação, um tipo lendário."

Dois homens, uma operação. O cérebro, Alpoim Calvão, queria libertar os prisioneiros portugueses em Conacri e imaginou uma operação numa madrugada, a de 22 de novembro de 1970 (também um domingo, como este dia em que se assinalam os 50 anos da missão). Por sua vez, o comandante chefe das Forças Armadas na Guiné Bissau antevia a perda do território para o PAIGC e somou ao projeto de Calvão outro objetivo: tentar um golpe de Estado para que a Guiné Conacri deixasse de ser um local amigo dos guerrilheiros de Amílcar Cabral.Ao todo, contabiliza o historiador José Matos, chegaram a estar marcados 50 alvos num ataque das forças portuguesas em conjunto com a Frente Nacional da Guiné. Mas num ataque planeado para apenas uma madrugada, passaram os alvos para cerca de metade. Se os prisioneiros lusos regressaram, em quase tudo o resto a missão (que contou sobretudo com militares negros, como comandos ou fuzileiros africanos, para despistar a participação portuguesa) falhou. Isso mesmo conta o historiador José Matos nesta entrevista àe no livro sobre a Operação Mar Verde, assinado com Mário Matos e Lemos. Ataque a Conakry, História de um Golpe Falhado é editado pela Fronteira do Caos.A questão do número de baixas que foram causadas lá é polémica. Nunca vamos saber ao certo. As baixas deles foram principalmente pessoal militar ou paramilitar, porque a população não esteve praticamente envolvida no conflito. Há um quartel da Guarda Republicana (Campo Boiro) em que houve uma série de baixas. Noutro campo militar, também: era onde funcionava o Estado Maior das Forças Armadas guineanas e tinha sido combinado, como conto no livro, que, no caso de haver um ataque, era ali que [os militares da Guiné-Conacri] iam encontrar as armas para reagir – porque o [presidente] Sékou Touré desconfiava de algo. Na residência de Touré também houve várias baixas.Esse número é exagerado. Eles estão só a incluir as baixas causadas às tropas deles [durante o ataque]. E não anda perto desses números. Talvez uma centena, 150, se calhar não tiveram 200 baixas.Aquilo foi marcante. Até existe uma estátua lá. É algo que, ainda hoje quando falamos com pessoas desse tempo, se lembram daquilo. Este processo dava um filme e Hollywood ainda não descobriu nada disto. Foi ousado.Foi muito centrado no Alpoim Calvão e no Matos Rodrigues, o homem da PIDE em Bissau. O Calvão teve uma grande preocupação em manter segredo. Ele começou a planear aquilo em finais de 69. Foi um dia a Conacri e percebeu que tinha de eliminar os barcos ou a Guiné atacava as nossas embarcações. Decidiu pôr minas lapa, que são programáveis. Passado uma hora [de as colocar] explodiam e os barcos iam ao fundo. Quando ele apresentou o plano à Marinha, ao comandante naval na Guiné, este disse que era uma boa ideia. mas não tínhamos as tais minas lapa em Portugal. Quem tinha eram os sul-africanos. "Fale com o Matos Rodrigues da PIDE, que tem lá bons contactos." Foram lá os dois e arranjaram as minas. O Calvão trouxe-as na bagagem. E fez uma missão de reconhecimento em setembro de 69: veio entusiasmado porque viu que conseguiu lá chegar sem ser importunado. O Spínola diz-lhe que "há um pessoal dissidente, podíamos fazer uma operação com eles, fazíamos um golpe de Estado". De uma vez só a gente resolvia esse s problemas todos: rebentávamos com os barcos, libertávamos os prisioneiros. Foram buscar os dissidentes e treinaram-nos na ilha de Soga.Quando são levados para a ilha de soga, são separados. Há uma história famosíssima, que deve ser verdadeira: chegaram a contratar mulheres guineenses para a prostituiçao. Qual é a ideia do Calvão? Deixá-los lá estar fechados para não haver fuga de informação. Quando as nossas tropas e os comandos africanos chegaram à ilha nao tiveram contacto com eles. Sao colocados nos barcos. é como diz o Luis Correia: foi um erro porque as nossas tropas não treinaram com eles. O objetivo na mente do Calvão era manter o segredo mais possivel. Os comandos africanos portugueses e os fuzileiros portugueses já estão há dois dias em Soga quando o supervisor dos comandos, o major Leal de Almeida lhes diz: "Afinal, nós vamos para Conacry." E há entre os comandos uma espécie de revolta. "Conacry é outro país", dizem. O Leal de Almeida diz ao Calvão que tem um problema e que os comandos não querem ir. Spínola zangou-se e o Leal de Almeida diz aos comandos "temos que ir".Ou seja, enviam-se pessoas para a missão que não estão empenhadas. Há um grupo de 20 de comandos africanos, do Janeiro Lopes (são à volta de uns 30,com comandos africanos nossos e alguns da Frente Nacional e um tipo que tinha trabalhado no aeroporto e que conhece aquilo) que deserta. Era um grupo que ia para o aeroporto (um alvo importante por causa dos aviões).Mesmo os brancos que iam na incursão e foram acompanhar os grupos de combate iam pintados de preto. Na prisão do PAIGC, onde estavam os prisioneiros portugueses, quando eles entram naquela casa de celas a gritar "portugueses" um dos detidos vê a malta toda pintada de preto e fica com medo. "Estes tipos não são nossos". Até os maços de tabaco eram comprados na Guiné Conacry.O processo da Mar Verde, segundo disse o Spínola numa entrevista em 1988, foi destruído. Sabemos que o Calvão tinha na sua posse vários documentos da operação que forneceu ao Luís Marinho [pode ler um artigo em exclusivo para aescrito pelo jornalista na edição de 19 de novembro]. E doou, em meados dos anos 90, uma parte desse material ao Arquivo da Marinha. Este ficou lá fechado até que em 2016 fiz queixa para lhe aceder. Mas não está lá tudo.É um relatório que se enquadra nos que todos os comandantes dos navios e oficiais que foram à cidade enviaram. O Diallo [que pertencia à Frente Nacional, isto é ao grupo de potenciais golpistas que queriam depor Touré] levou um tiro. Ele era o chefe militar da Frente Nacional e diz que deviam ter escolhido outros alvos. Os campos militares [atacados] eram secundários. Devia ter sido dada prioridade à apreensão dos ministros e de Touré. Calvão estava era preocupado em ir buscar os prisioneiros portugueses. Também indica que o número de homens envolvido na operação é insuficiente (devia ser um grupo de combate com 1.000 a 2 mil homens). E que fez falta a comunicação com o comando.Outra loucura. O Calvão é um homem do terreno. Tem que ver com o episódio da rádio. Ele vai a terra e toma um táxi em Conacry para ver o que se passava. É uma asneira grande: ele é o comandante da operação e arrisca ir a terra ser ferido. Está no navio-chefe a comandar a operação e em vez de estar resguardado, vai a terra. Mas isso é à Calvão. Era um homem de ação, um tipo lendário.Não se coaduna com o número de mortos [referido ainda hoje na Guiné Conacri). Ele e os seus homens atravessaram a cidade até ao campo militar e encontram uns gostar que se renderam e até lhes dão indicações. Mas no campo militar há uma escaramuça e é lá que o Diallo é ferido. Masnão podemos falar em 500.Houve alguma improvisação. O Diallo não concordou com a ordem de operações e com os alvos. O Sekou Touré devia ser o alvo prioritário. Se tivessem ido ao palácio tinham-no apanhado lá.Havia. O problema da rádio é caricato. O grupo Hotel, que sai da Bombarda, é o que vai para a rádio, que está ao lado do palácio presidencial. O grupo era constituído por militares africanos e levava um guia guineano, engenheiro eletrotécnico que tinha estudado em Paris e não ia à Guiné Conacri há uma data de anos. Ele confunde-se, porque a rádio antes estava instalada numa vivenda e através da cooperação alemã construíram um prédio maior. O rapaz só conhecia a rádio do tempo da casa. Era de noite, olhou e não viu e eles ficaram desorientados e não tomam conta daquilo. Como diz o Matos Rodrigues mais tarde, a PIDE não tinha informadores no terreno. Se tivesse, também saberia que os aviões MIG [cedidos pelos russos ao PAIGC] tinham levantado voo uns dias antes e não estavam no aeroporto. E os alvos foram assinalados numa carta turística por um fuzileiro português, o Alfaiate, que tinha desertado mas depois tinha-se arrependido e disseram ao Calvão onde as coisas ficavam.Isto é caricato. Não tínhamos informadores no terreno. E, nos arquivos que consultei em França , também descobri que não tinhamos serviços secretos.Os prisioneiros que vieram para cá, foram isolados. Nem contactaram com as famílias. Depois são mandados para casa mas não podem dizer a ninguém como foram libertados e o António Lobato [o piloto aviador há mais anos detido] vai à TV dizer que os portugueses não tinham lá ido buscá-los e que eles tinham fugido por eles próprios. é mirabolante.Esteve lá 7 anos. E o Rui Patrício [MNE] tb vai à TV porque em Bruxelas fora confrontado com isso. Também negou tudo. Os nossos jornais participam na encenaçao.Ele é quem autoriza a operação uma semana antes... O Spínola percebeu claramente duas semanas antes que não tinha a aprovação dos ministros do Ultramar e da Defesa fez uma jogada: mandou o Calvão vir falar com Marcello Caetano e o Spínola mandou-lhe uma carta em que dizia que precisava que aprovasse esta operação de importância fundamental para resolver a guerra da Guiné, que estava por um fio.O Calvão é recebido na semana da operação e a certa altura diz-lhe: em relação ao golpe de Estado, não posso garantir que vá funcionar. Mas se conseguirmos trazer os portugueses, acha que vale a pena? E o Caetano: "se conseguir, já valeu a pena".Sim. E o Calvão estava mais interessado na libertação dos portugueses. Para o Spínola o mais importante era o golpe de Estado para mudar a situação na Guiné, essa a grande estratégia de Spínola.É verdade. O Spínola também dramatiza. Os guineanos já desde 1966 que estavam a tentar contactar o governo português e havia no governo português uma grande reserva em relação a eles. Os altos funcionários diziam que estes tipos não são de confiança, não estão preparados para levar a cabo um golpe de estado. Em 1969, quando a PIDE começa a meter-se mais nisto é que começa a mudar. Matos Rodrigues e Calvão vão à Suíça, a Paris e os relatórios que começam a chegar é sobre eles estarem empenhados. O Spínola quando percebe que há estes contactos, entusiasma-se. Mas apesar de a gente ter treinado os guineanos na ilha, o Spínola não os deixa ir sozinhos, mandou as nossas tropas de elite, o que é um sinal que não confiava muito na Frente Nacional. Ele percebe que a preparaçao militar daquela gente era fraquinha.Quando o Spínola diz ao Calvão que existem contactos da Frente Nacional com o MNE e com o Ministério do Ultramar, para o Calvão aquilo é uma ideia luminosa e o Matos Rodrigues é posto a par disso. É quando começam a liderar o processo de contacto com os dissidentes.Spínola fica zangado. É muito impulsivo, ferve em pouca água. Quando, em Bissau lhe dizem, tem uma frase venenosa: entregamos isto a uns gajosda Marinha, tinha que dar mau resultado. Depois há uma famosa reunião em Bissau com Calvão onde o Spínola começa a cascar no cérebro da operaçao. O comodoro Luciano Bastos, comandante Naval da Guiné, comentou qualquer coisa sobre a operação e o Spínola diz-lhe: "O senhor não esteve lá". "Mas o meu general também não". E o Calvão recordou depois em várias entrevistas que o Spínola lhe deu um louvor.Passados quatro meses, em 1971, há uma reunião do Conselho de Defesa Nacional e o Spínola vem a Lisboa fazer uma exposição. A partir da Mar Verde, o Spínola muda a sua opinião sobre a Guiné: ele perdeu a esperança numa solução militar. E, no final da reunião, Marcello Caetano faz uma referencia suave em que diz: não podemos andar a enrrascar-nos em operações que correm mal e Portugal a ser condenado na cena internacional. Mas Calvão fez o que podia. Houve erros, mas ele fez o que podia. Se alguém devia ser castigado era o comandante operacional daquilo [o próprio Calvão] e o Spínola deu-lhe um louvor. E ao menos isso: trouxeram os portugueses que lá estavam e os barcos foram destruídos. são os dois sucessos alcançados.Foi uma operação improvisada, porque não tínhamos toda a informação. O Calvão no relatório que faz diz que houve uma falha de informações no processo e diz que era importante criar uma rede de informação em vários países, como na República da Guiné, que desse informações fiáveis. Quando regressa a Portugal empenha-e em criar isso: cria uma rede de informadores a quem pagavam e que tinha o objetivo de manter o governo informado sobre o que se passava. A rede começou em 1972 e em 1973 teve um corte no orçamento e o Calvão saiu.