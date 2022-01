Os encontros secretos e as comissões na venda das acções do Benfica

Ninguém no Benfica podia saber do negócio. Foi isto mesmo que Carlos Janela transmitiu a Hugo Ribeiro, funcionário do departamento internacional da SAD, durante uma conversa gravada pela investigação do processo "Cartão Vermelho", a 7 de junho de 2021, um mês antes das detenções de Luís Filipe Vieira, Tiago Vieira, José António Santos e Bruno Macedo. O Ministério Público suspeita que Luís Filipe Vieira e o "Rei dos Frangos" montaram esta operação de forma a compensar o dono do grupo Avibom pelos milhões que investiu em negócios e na compra de dívidas do ex-presidente do Benfica.



Os resumos das escutas telefónicas do processo "Cartão Vermelho" permitem fazer uma reconstituição dos bastidores das negociações, dos envolvidos e como pretenderiam receber o dinheiro das comissões. A ideia da venda de 25% do capital da SAD do Benfica terá surgido, segundo o inspetor tributário Paulo Silva, que investiga as suspeitas de fraude no futebol, "durante o primeiro trimestre de 2021". Um dos primeiros investidores a aparecer seria representado por um norte americano chamado Chip Sloan.



Desde logo, os contactos ficaram a cargo de Carlos Janela, um empresário ligado ao futebol, que tinha uma avença com o departamento de comunicação do Benfica, a qual chegou a passar pela elaboração de uma "cartilha" para os diversos comentadores afetos ao clube espalhados pelos canais de televisão