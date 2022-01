Escutas no âmbito da Operação Cartão Vermelho indicam que o ex-presidente do Benfica usava o dinheiro do clube para despesas pessoais.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Escutas a Luís Filipe Vieira: "Pago tudo com o cartão do Benfica"

Luís Filipe Vieira foi apanhado nas escutas do processo ‘Cartão Vermelho’ a admitir que utilizava o cartão de crédito do Benfica para pagar despesas pessoais, escreve o Record.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A confissão foi feita durante uma conversa com o antigo vice-presidente das águias João Braz Frade, em junho de 2021. "Pago tudo com o cartão do Benfica. Almoços, jantares, gasolina e tudo... é com aquele cartão", terá afirmado.Leia mais no Record