"Rei dos frangos" quer nomear um administrador para SAD do Benfica

Em comunicado enviado esta quinta-feira à CMVM, a SAD "encarnada" explica que a assembleia-geral extraordinária de 6 de janeiro foi suspensa por José António dos Santos, detentor de 16,38% do capital e direitos de voto na SAD, ter indicado que iria votar contra a proposta de composição do conselho de administração proposto.O representante do empresário, António Pires de Andrade, que já foi presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, foi, aliás, o nome proposto pelo acionista minoritário para integrar a administração da SAD.No comunicado, a SAD refere que a proposta - a que o acionista minoritário tem direito por deter mais de 10% do capital - levaria à substituição do último nome que constava na lista apresentada pela administração. No entanto, isso iria colidir com a obrigatoriedade de a administração contar com pelo menos um terço de mulheres.Assim, a assembleia-geral que será retomada a 24 de janeiro irá tentar encontrar uma solução que permita cumprir os dois preceitos previstos no enquadramento legal.