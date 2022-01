Luís Filipe Vieira tentou pacto com Frederico Varandas através de Sousa Cintra

O ex-presidente do Benfica andava preocupado com a massa salarial nas modalidades amadoras e queria fazer um acordo com o presidente do Sporting. Frederico Varandas também foi apanhado em várias escutas com Bruno Macedo.

Luís Filipe Vieira tentou, em outubro de 2018, um pacto com Frederico Varandas, presidente do Sporting. Motivo: os salários nas modalidades amadoras que, segundo o então presidente do Benfica, tinham sido inflacionados por Bruno de Carvalho e estavam a criar um problema, já que Vieira tinha sido obrigado a acompanhar a política salarial do rival.



Sousa Cintra, ex-presidente do Sporting, foi chamado para promover um encontro entre os dois, mas tudo acabaria por correr mal devido a uma entrevista de Frederico Varandas.



A história está contada nos resumos das milhares de escutas telefónicas da Operação Cartão Vermelho, processo no qual o ex-presidente do Benfica foi constituído arguido por suspeitas de burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e abuso de informação privilegiada.