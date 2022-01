Fecho prolongado e testes à porta sufocam bares e discotecas

O anúncio de novas medidas para conter o avanço da Covid-19 vem complicar as contas aos estabelecimentos noturnos: em vez de segunda-feira, dia 9, só poderão reabrir na sexta, 14 de janeiro, e será obrigatória a apresentação de teste negativo à entrada. Para muitos espaços, as medidas implicam "um esforço enorme para estar abertos e sobreviver".



É o que diz Gonçalo Riscado, porta-voz do Circuito - Associação Portuguesa de Salas de Programação e de Música, rede de 27 salas de pequena e média dimensão de música ao vivo de todo o País, e diretor da Cultural Trends Lisbon, que agrega salas lisboetas como o Musicbox e a Casa do Capitão.



"Tem sido uma situação complicada para todos os espaços", diz, resumindo a frustração de um setor que, reaberto em outubro, não poderia imaginar estar a fechar meros três meses depois. "Mesmo com os apoios que fomos recebendo, a sobrevivência dos negócios e das equipas está em causa".