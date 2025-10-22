Agente da PSP acusado de matar Odair Moniz começa hoje a ser julgado em Sintra

Além de eventuais declarações do arguido, de 28 anos, está agendado para hoje o depoimento de cinco testemunhas.

O Tribunal Central Criminal de Sintra começa esta quarta-feira a julgar o agente da PSP acusado de ter matado a tiro o cidadão cabo-verdiano Odair Moniz, na Cova da Moura, Amadora em 21 de outubro de 2024.



Julgamento do agente da PSP, acusado de matar Odair Moniz, começa em Sintra DR

A acusação do Ministério Público descreve que Odair Moniz, de 43 anos e residente no Bairro do Zambujal (Amadora), foi atingindo com dois tiros - um primeiro na zona do tórax, disparado a entre 20 e 50 centímetros de distância; e um segundo na zona da virilha, disparado a entre 75 centímetros e um metro de distância.

De acordo com o despacho, datado de 29 de janeiro de 2025, o incidente aconteceu depois de o cidadão ter tentado fugir à PSP e resistido à detenção, não se tendo verificado qualquer ameaça com recurso a arma branca.

O polícia que hoje começa a ser julgado está acusado de homicídio e incorre numa pena de oito a 16 anos de prisão.