Agente da PSP acusado de matar Odair Moniz começa hoje a ser julgado em Sintra

Além de eventuais declarações do arguido, de 28 anos, está agendado para hoje o depoimento de cinco testemunhas.
O Tribunal Central Criminal de Sintra começa esta quarta-feira a julgar o agente da PSP acusado de ter matado a tiro o cidadão cabo-verdiano Odair Moniz, na Cova da Moura, Amadora em 21 de outubro de 2024.
Julgamento do agente da PSP, acusado de matar Odair Moniz, começa em SintraDR
O julgamento tem início marcado para as 09h15 e, além de eventuais declarações do arguido, de 28 anos, está agendado para hoje o depoimento de cinco testemunhas.
A acusação do Ministério Público descreve que Odair Moniz, de 43 anos e residente no Bairro do Zambujal (Amadora), foi atingindo com dois tiros - um primeiro na zona do tórax, disparado a entre 20 e 50 centímetros de distância; e um segundo na zona da virilha, disparado a entre 75 centímetros e um metro de distância.
De acordo com o despacho, datado de 29 de janeiro de 2025, o incidente aconteceu depois de o cidadão ter tentado fugir à PSP e resistido à detenção, não se tendo verificado qualquer ameaça com recurso a arma branca.
O polícia que hoje começa a ser julgado está acusado de homicídio e incorre numa pena de oito a 16 anos de prisão.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Trump esforçou-se por mostrar que era dele o ascendente sobre Putin. Mas o presidente russo é um exímio jogador de xadrez. Esperou, deixou correr, mas antecipou-se ao encontro de Zelensky em Washington e voltou a provar que é ele quem, no fim do dia, leva a melhor. A Rússia continuar a querer tudo na Ucrânia. Conseguirá continuar as consequências dos ataques a refinarias e petrolíferas?