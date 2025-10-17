O outono chegou. Chuva regressa ao continente a partir de domingo

O domingo será um dia já com chuva praticamente em todo o território e as temperaturas vão também baixar.
A chuva vai regressar a Portugal continental a partir de domingo, dia em que as temperaturas máximas podem descer 05 a 07 graus Celsius, disse à Lusa a meteorologista Ângela Lourenço.
Previsão de chuva para domingo em Portugal continental com descida de temperaturasLuís Guerreiro/Cofina Media
"A partir de hoje vamos ter gradualmente uma mudança da situação meteorológica que será mais significativa no domingo. Hoje ainda é um dia com temperaturas elevadas, muito semelhantes às que têm sido registadas nos dias anteriores", indicou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
De acordo com Ângela Lourenço, gradualmente, a partir de sábado vai aproximar-se um sistema frontal que vai trazer algumas mudanças meteorológicas com chuva, vento mais intenso e descida das temperaturas máximas.
"O domingo será um dia já com chuva praticamente em todo o território. O sistema frontal vai atravessar o território de norte para sul, apesar de nas regiões do Baixo Alentejo e Algarve poderem ser menos frequentes", disse.
Segundo a meteorologista do IPMA, está previsto também um aumento da intensidade do vento, sendo por vezes forte no litoral a norte do Cabo Carvoeiro e terras altas.
"Com esta situação, vamos ter uma descida da temperatura, principalmente da máxima, no domingo. Em média pode haver aqui valores entre 05 a 07 graus, podendo haver zonas do território nas zonas mais a norte com descidas até 09 graus", disse, acrescentando que as mínimas não deverão registar alterações significativas.
A chuva deverá manter-se durante a próxima semana, mas com variações.
"Vai haver períodos ou dias em que a precipitação é menos provável e outros em que poderá ocorrer em todo o território. A próxima semana será caracterizada pela ocorrência de precipitação no norte e centro, mas afetar um dia ou outro a região sul", indicou.
No final da próxima semana, os valores da temperatura estarão a rondar os 23/24 graus e nas regiões mais a norte 19/20 graus.
