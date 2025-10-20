Acabou o verão. Chuva está de regresso e há possibilidade de inundações no Norte e Centro

Aguaceiros vão-se fazer sentir sobretudo no fim da semana, na região Norte e Centro. No Sul as temperaturas estarão acima do normal para a época do ano, diz à SÁBADO o meteorologista Bruno Café.

Parece que é desta que vamos dar as boas-vindas ao outono. Depois de meses de intenso calor, a precipitação regressou no domingo (19) a Portugal Continental, e ao que tudo indica veio para ficar. Para esta semana são esperados períodos de precipitação, com maior relevância na região Norte e Centro, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) à SÁBADO.



"Durante esta semana vamos ter a passagem de superfícies frontais frias e vamos estar condicionados pela passagem de uma massa de ar pré-frontal e de um anticiclone vindo do arquipélago da Madeira, que deverá deixar a região Norte e Centro com mais precipitação", indicou o meteorologista Bruno Café.

O mau tempo deverá verificar-se, sobretudo, entre quarta e quinta-feira, isto porque nestes dias as condições meteorológicas assumirão características de um "rio atmosférico".

"Um rio atmosférico é uma massa de ar com elevado conteúdo de água. Neste caso, pode haver uma situação que se possa chamar de rio atmosférico, entre quarta e quinta-feira, mas ainda há muita incerteza. Por enquanto, o que existem são algumas características que apontam para [este fenómeno]", explicou Bruno Café.

Ainda segundo o mesmo meteorologista a "precipitação deverá manter-se até ao final da semana", havendo a possibilidade de formação de cheias. "Depois disso, principalmente no início da próxima semana, a tendência é para haver uma pausa na precipitação", acrescenta.

Quanto às temperaturas, Bruno Café diz que estas começaram a descer esta segunda-feira. Ainda assim, esta semana "estão dentro do normal para a época". Apenas a "região Sul permanecerá com temperaturas elevadas para a época". Aí, as máximas rondarão os "27ºC/28ºC".