O último deputado possível do CDS (sim, tecnicamente pode acontecer)

Politicamente, é improvável: mas do ponto de vista técnico, ainda seria possível o CDS ter alguém do partido em São Bento. A hipótese foi aliás levantada publicamente por um social-democrata insular, Tiago Freitas, logo na noite eleitoral, que publicou: "Se quisermos, em qualquer momento desta legislatura, poderemos oferecer ao CDS representação parlamentar, com a evidente possibilidade de condicionar este partido/parceiro no contexto nacional." Ou seja, se o negócio valer a pena - do ponto de vista político, claro - ainda pode haver um centrista a ocupar uma cadeira no parlamento nacional.