Históricos do CDS lamentam a "morte" do partido

O CDS teve este domingo o pior resultado da sua história e não conseguiu (na noite eleitoral) eleger nenhum deputado para a Assembleia da República, tendo ficado fora do Parlamento pela primeira vez desde 1975. Uma coroa de flores foi entregue frente à sede do partido e históricos do partido falam do período mais negro da história do partido. Pires de Lima diz mesmo: "O CDS morreu ontem" e há quem já tenha feito o elogio fúnebre.